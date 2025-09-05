EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 10:39 pm

EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.

Artículos relacionados

Se trata de una nueva escalada en las tensiones entre Venezuela y EU, luego del despliegue de al menos cuatro barcos y cuatro mil efectivos del Gobierno de Trump en el Caribe en las últimas semanas y del ataque militar a un presunto buque venezolano.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU) acusó este jueves que dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron uno de los buques que el Ejército norteamericano mantiene desplegado en el Caribe, tras el aumento de tensiones con Venezuela y del ataque militar estadounidense a un buque que supuestamente transportaba drogas registrado el martes pasado.

“Hoy dos aviones militares del régimen de (el Presidente venezolano Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la marina estadounidense en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narco-terrorismo", dijo el Departamento de Seguridad.

En su mensaje, agregó una advertencia al Gobierno venezolano: "El capo que dirige Venezuela está fuertemente exhortado a no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por los militares de Estados Unidos", finalizó el Departamento de Seguridad.

Este jueves, durante su gira en Ecuador, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la acción militar del pasado martes en mar internacional cerca del territorio de Venezuela, que dejó un saldo de 11 personas muertas, presuntos integrantes del Tren de Aragua. Asimismo, reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

"Nicolás Maduro no es un Gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen que se ha apoderado de un territorio nacional”, afirmó Rubio.

Se tata de una nueva escalada en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego del despliegue de al menos cuatro buques y cuatro mil efectivos del Gobierno de Trump en el Caribe en las últimas semanas. El Presidente Trump no presentó pruebas de que la embarcación que fue atacada en altamar proviniera de Venezuela, ni que estuviera cargada con drogas, ni tampoco de por qué se señaló a las víctimas como “terroristas”.

En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

Hace un par de semanas, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.

“Maduro está acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó la evidencia frente a un gran jurado y el gran jurado lo acusó. Y luego salió una acusación adicional que fue revelada hace un año y medio, que especificaba las acciones específicas de Maduro. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en los Estados Unidos y es un fugitivo de la justicia estadounidense”, remarcó hoy el Secretario de Estado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
1

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
2

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
3

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
4

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
5

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
6

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

7

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
8

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
9

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
10

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
11

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

12

Diputados descartan discutir reducción de jornada laboral en este periodo de sesiones

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
13

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
14

El Gobierno de México anuncia decreto que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
15

Ministros de la SCJN cumplen promesa: bajan sus salarios. ¿Ganarán menos que Claudia?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.
1

EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Dos elementos de la SSPC son rescatados con vida en Michoacán.
2

Autoridades rescatan a dos agentes de la SSPC en Michoacán; detienen a 3 responsables

3

Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum.
4

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum; reclaman avances

Tribunal de apelaciones permite que “Alligator Alcatraz” siga operando.
5

Un Tribunal de apelaciones de EU permite que “Alligator Alcatraz” siga operando

OAJ incia actividades
6

#PuntosYComas ¬ Los cambios en el Poder Judicial garantizan la defensa a los pobres

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
7

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
8

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".
9

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”
10

Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
11

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
12

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era