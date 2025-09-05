EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Se trata de una nueva escalada en las tensiones entre Venezuela y EU, luego del despliegue de al menos cuatro barcos y cuatro mil efectivos del Gobierno de Trump en el Caribe en las últimas semanas y del ataque militar a un presunto buque venezolano.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU) acusó este jueves que dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron uno de los buques que el Ejército norteamericano mantiene desplegado en el Caribe, tras el aumento de tensiones con Venezuela y del ataque militar estadounidense a un buque que supuestamente transportaba drogas registrado el martes pasado.

“Hoy dos aviones militares del régimen de (el Presidente venezolano Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la marina estadounidense en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narco-terrorismo", dijo el Departamento de Seguridad.

En su mensaje, agregó una advertencia al Gobierno venezolano: "El capo que dirige Venezuela está fuertemente exhortado a no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por los militares de Estados Unidos", finalizó el Departamento de Seguridad.

Este jueves, durante su gira en Ecuador, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la acción militar del pasado martes en mar internacional cerca del territorio de Venezuela, que dejó un saldo de 11 personas muertas, presuntos integrantes del Tren de Aragua. Asimismo, reiteró que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un fugitivo de la Justicia norteamericana.

"Nicolás Maduro no es un Gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen que se ha apoderado de un territorio nacional”, afirmó Rubio.

Se tata de una nueva escalada en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego del despliegue de al menos cuatro buques y cuatro mil efectivos del Gobierno de Trump en el Caribe en las últimas semanas. El Presidente Trump no presentó pruebas de que la embarcación que fue atacada en altamar proviniera de Venezuela, ni que estuviera cargada con drogas, ni tampoco de por qué se señaló a las víctimas como “terroristas”.

En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

Hace un par de semanas, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EU está preparado para "usar todo su poder" para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Pentágono desplegara tres buques de guerra con cuatro mil soldados en aguas del Caribe cerca de la zona y Caracas hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un "plan de paz" ante amenazas externas.