¿Actividades extremas en el aire? El cielo de Nayarit es la opción para "volar"

¿Dónde lanzarse a la aventura y volar en parapente con hermosas vistas?

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Para quienes buscan experiencias extremas que los eleven por los aires para sentir el viento en el rostro, extender los brazos como si fueran alas y sentir el mundo desde las alturas, Nayarit es la opción.

Vuelos en Parapente

Los cielos de Nayarit son perfectos para disfrutar una de las mejores actividades como vuelo en parapente, un deporte que consiste en despegar de un punto alto con el fin de realizar un descenso controlado en un parapente, una aeronave sin motor fabricado con telas especial, cuerdas y un asiento para el piloto.

En la zona existen varias opciones que ofrecen esta experiencia, una de ellas es Alas de Hombre, una institución formal conformada por varios instructores altamente calificados que ofrece vuelos panorámicos durante todo el año en la localidad de Tecuitata, en el municipio de San Blas.

Para volar con ellos no se requiere experiencia o conocimientos previos ya que en todo momento su personal capacitado te guía en todo momento. Cada vuelo con ellos ofrece vistas increíbles frente al mar, selvas tropicales y plantaciones de mango y café, con posibles aterrizajes en Playa de Los Cocos, donde al estar en tierra firme, debes probar el tradicional pescado zarandeado y el chicharrón de pescado.

Otras de las experiencias que ofrece esta compañía es sobrevolar por encima de el majestuoso Volcán Cerobuco – también conocido como “El Gigante Negro” – ubicado en el Pueblo Mágico de Jala. La rampa de despegue se encuentra a unos mil 830 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 25 minutos del centro del municipio.

Paracaidismo

El paracaidismo te lleva a liberar una gran cantidad de adrenalina; aunque el salto puede realizarse desde casi cualquier tipo de aeronave, los más populares son los aviones de pequeño tamaño, los cuales deben cumplir con una seguridad extrema.

Si quieres saltar desde las alturas, Skydive Tepic es una excelente opción. Esta empresa ubicada en la capital nayarita ofrece saltos en paracaídas desde una avioneta a 2 mil 700 metros de altura. Si eres de los valientes que acepta este reto debes saber que este servicio solo se brinda los fines de semana y hay que presentarse en el Aeródromo Las Bugambilias, donde se paga el registro y se toma una clase de preparación a cargo de un paracaidista profesional que enseña todo lo necesario para volar por los cielos y aterrizar en tierra a salvo.

Lo mejor es que durante el vuelo en la aeronave, se pueden apreciar los hermosos paisajes que brindan los bosques de coníferas, montañas y los alrededores de la ciudad de Tepic.

Parasailing

Por otro lado, las maravillosas olas de las costas nayaritas en el Pacífico mexicano son perfectas para disfrutar del parasailing, un deporte acuático también conocido como paravelismo, parascending o parakiting, donde una persona es remolcada por una embarcación mientras está sujeta a un paracaídas, permitiéndole volar y disfrutar de las increíbles vistas panorámicas de Riviera Nayarit.

Esta es una actividad recreativa que combina la emoción del vuelo con la belleza del paisaje marino. Algunos de los prestadores recomendados para vivir esta experiencia en Nayarit son Marival Emotions, empresa ubicada en Boulevard Paseo de las Palmas que ofrece vuelos en parachute para una o dos personas, ya sean niños desde 9 años (deben ir acompañados por alguien mayor) o adultos, especialmente parejas.