¿Actividades extremas en el aire? El cielo de Nayarit es la opción para "volar"

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 6:32 am

Parapente en Nayarit

Artículos relacionados

¿Dónde lanzarse a la aventura y volar en parapente con hermosas vistas? 

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Para quienes buscan experiencias extremas que los eleven por los aires para sentir el viento en el rostro, extender los brazos como si fueran alas y sentir el mundo desde las alturas, Nayarit es la opción.

Vuelos en Parapente

Los cielos de Nayarit son perfectos para disfrutar una de las mejores actividades como vuelo en parapente, un deporte que consiste en despegar de un punto alto con el fin de realizar un descenso controlado en un parapente, una aeronave sin motor fabricado con telas especial, cuerdas y un asiento para el piloto.

En la zona existen varias opciones que ofrecen esta experiencia, una de ellas es Alas de Hombre, una institución formal conformada por varios instructores altamente calificados que ofrece vuelos panorámicos durante todo el año en la localidad de Tecuitata, en el municipio de San Blas.

Para volar con ellos no se requiere experiencia o conocimientos previos ya que en todo momento su personal capacitado te guía en todo momento. Cada vuelo con ellos ofrece vistas increíbles frente al mar, selvas tropicales y plantaciones de mango y café, con posibles aterrizajes en Playa de Los Cocos, donde al estar en tierra firme, debes probar el tradicional pescado zarandeado y el chicharrón de pescado.

Otras de las experiencias que ofrece esta compañía es sobrevolar por encima de el majestuoso Volcán Cerobuco – también conocido como “El Gigante Negro” – ubicado en el Pueblo Mágico de Jala. La rampa de despegue se encuentra a unos mil 830 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 25 minutos del centro del municipio.

Paracaidismo

El paracaidismo te lleva a liberar una gran cantidad de adrenalina; aunque el salto puede realizarse desde casi cualquier tipo de aeronave, los más populares son los aviones de pequeño tamaño, los cuales deben cumplir con una seguridad extrema.

Si quieres saltar desde las alturas, Skydive Tepic es una excelente opción. Esta empresa ubicada en la capital nayarita ofrece saltos en paracaídas desde una avioneta a 2 mil 700 metros de altura. Si eres de los valientes que acepta este reto debes saber que este servicio solo se brinda los fines de semana y hay que presentarse en el Aeródromo Las Bugambilias, donde se paga el registro y se toma una clase de preparación a cargo de un paracaidista profesional que enseña todo lo necesario para volar por los cielos y aterrizar en tierra a salvo.

Lo mejor es que durante el vuelo en la aeronave, se pueden apreciar los hermosos paisajes que brindan los bosques de coníferas, montañas y los alrededores de la ciudad de Tepic.

Paracaidismo Nayarit
Paracaidismo en Nayarit. Foto: Secretaría de Turismo de Nayarit

Parasailing

Por otro lado, las maravillosas olas de las costas nayaritas en el Pacífico mexicano son perfectas para disfrutar del parasailing, un deporte acuático también conocido como paravelismo, parascending o parakiting, donde una persona es remolcada por una embarcación mientras está sujeta a un paracaídas, permitiéndole volar y disfrutar de las increíbles vistas panorámicas de Riviera Nayarit.

Esta es una actividad recreativa que combina la emoción del vuelo con la belleza del paisaje marino. Algunos de los prestadores recomendados para vivir esta experiencia en Nayarit son Marival Emotions, empresa ubicada en Boulevard Paseo de las Palmas que ofrece vuelos en parachute para una o dos personas, ya sean niños desde 9 años (deben ir acompañados por alguien mayor) o adultos, especialmente parejas.

Parasailing Nayarit
Las olas de las costas nayaritas en el Pacífico mexicano son perfectas para disfrutar del parasailing. Foto: Secretaría de Turismo de Nayarit

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

3

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
4

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

5

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
6

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
7

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
8

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
9

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
10

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
11

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
12

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
13

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

14

“Alito” tiene miedo

Rita la pizza frita
15

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Rita la pizza frita
1

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

3

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
4

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
5

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
6

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
7

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
8

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
9

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
10

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
11

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
12

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude