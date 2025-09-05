Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

La SSC-CdMx detuvo a dos mujeres en Polanco tras agredir a un policía de tránsito que les marcó el alto por una infracción.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que dos mujeres fueron detenidas este jueves en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, después de que presuntamente agredieron a un agente de tránsito que les marcó el alto por una infracción.

El incidente ocurrió en la calle Platón, cuando un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito observó que la conductora de una camioneta utilizaba el celular mientras manejaba, situación que representa una falta al Reglamento de Tránsito, y un riesgo para peatones y automovilistas.

De acuerdo con las autoridades, el uniformado indicó a la conductora que detuviera el vehículo para notificarle la infracción y solicitar la documentación correspondiente. Sin embargo, la mujer se mostró agresiva e intentó impedir que el agente registrara las placas del automóvil, por lo que negó a entregar los papeles de circulación.

#BoletínSSC | #DETENIDAS | Un oficial de la Subsecretaría de Control de #Tránsito que realizaba sus labores de vialidad y prevención en la calle Platón, de la colonia #Polanco, en la @AlcaldiaMHmx, observó que la conductora de una camioneta hablaba por teléfono celular mientras… pic.twitter.com/9VExoY3qPO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2025

Minutos más tarde, una segunda mujer que viajaba en una motocicleta blanca se aproximó al lugar y comenzó a confrontar verbalmente al policía. De acuerdo con el informe, ambas mujeres se tornaron violentas y lanzaron golpes contra el oficial, quien respondió con comandos de voz para intentar controlar la situación mientras pedía apoyo por radio.

Durante el altercado, la motociclista cayó al suelo, pero continuó con las agresiones físicas contra el uniformado. Pese al forcejeo, el agente logró impedir que escaparan hasta que arribaron más elementos de la SSC-CdMx.

Con el refuerzo de otros policías, las mujeres fueron controladas y detenidas. Posteriormente, se les informaron sus derechos constitucionales conforme al protocolo de detención.

Las autoridades aseguraron tanto la camioneta como la motocicleta involucradas en el hecho y las trasladaron junto con las detenidas, de 40 y 41 años de edad, ante el Ministerio Público de la demarcación quien determinará la situación jurídica de ambas.