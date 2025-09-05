Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

04/09/2025 - 10:45 pm

Artículos relacionados

La SSC-CdMx detuvo a dos mujeres en Polanco tras agredir a un policía de tránsito que les marcó el alto por una infracción.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que dos mujeres fueron detenidas este jueves en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, después de que presuntamente agredieron a un agente de tránsito que les marcó el alto por una infracción.

El incidente ocurrió en la calle Platón, cuando un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito observó que la conductora de una camioneta utilizaba el celular mientras manejaba, situación que representa una falta al Reglamento de Tránsito, y un riesgo para peatones y automovilistas.

De acuerdo con las autoridades, el uniformado indicó a la conductora que detuviera el vehículo para notificarle la infracción y solicitar la documentación correspondiente. Sin embargo, la mujer se mostró agresiva e intentó impedir que el agente registrara las placas del automóvil, por lo que negó a entregar los papeles de circulación.

Minutos más tarde, una segunda mujer que viajaba en una motocicleta blanca se aproximó al lugar y comenzó a confrontar verbalmente al policía. De acuerdo con el informe, ambas mujeres se tornaron violentas y lanzaron golpes contra el oficial, quien respondió con comandos de voz para intentar controlar la situación mientras pedía apoyo por radio.

Durante el altercado, la motociclista cayó al suelo, pero continuó con las agresiones físicas contra el uniformado. Pese al forcejeo, el agente logró impedir que escaparan hasta que arribaron más elementos de la SSC-CdMx.

Con el refuerzo de otros policías, las mujeres fueron controladas y detenidas. Posteriormente, se les informaron sus derechos constitucionales conforme al protocolo de detención.

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito
Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito. Foto: Especial

Las autoridades aseguraron tanto la camioneta como la motocicleta involucradas en el hecho y las trasladaron junto con las detenidas, de 40 y 41 años de edad, ante el Ministerio Público de la demarcación quien determinará la situación jurídica de ambas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

El argumento

"El argumento que la izquierda esgrimió como un reclamo popular contra los excesos de los gobernantes del...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La pluralidad a conveniencia en el totalitarismo

"Así inició un nuevo periodo para México, con una Corte a modo de la Presidencia de la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La Presidenta y los empresarios

"El interés de la Presidenta en apoyar al mundo empresarial debe verse como una buena noticia. Al...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
1

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
2

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
3

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
4

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
5

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

6

Ni comunismo ni capitalismo: China crea nuevo orden mundial donde el comercio es rey

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
7

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

VIDEO ¬ Dos hombres asaltan a cuatro en la colonia Del Valle; la SSC detiene a uno.
8

VIDEO ¬ Sujetos asaltan a cuatro hombres en la colonia Del Valle; SSC detiene a uno

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
9

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
10

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
11

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

12

Diputados descartan discutir reducción de jornada laboral en este periodo de sesiones

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
13

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
14

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

La SCJN ya tiene nuevo reglamento para sus sesiones.
15

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.
2

EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Dos elementos de la SSPC son rescatados con vida en Michoacán.
3

Autoridades rescatan a dos agentes de la SSPC en Michoacán; detienen a 3 responsables

4

Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum.
5

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum; reclaman avances

Tribunal de apelaciones permite que “Alligator Alcatraz” siga operando.
6

Un Tribunal de apelaciones de EU permite que “Alligator Alcatraz” siga operando

OAJ incia actividades
7

#PuntosYComas ¬ Los cambios en el Poder Judicial garantizan la defensa a los pobres

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
8

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
9

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".
10

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"

Donald Trump firmará este viernes una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”
11

Trump vuelve al pasado: cambia el nombre al Departamento de Defensa por el de Guerra

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx
12

Asaltante de restaurante-bar de la Condesa es detenido por elementos de la SSC-CdMx