"Él tiene que serenarse... no es suicida", dice Ricardo Monreal de su hermano Saúl

Ricardo Monreal describió a su hermano menor como " un rebelde con causa" y aseguró que hablará con él en los próximos días.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó este jueves a su hermano, el Senador Saúl Monreal, a "serenarse", luego de que el político emitiera declaraciones acusando que existe una campaña para quitarlo de la disputa por la candidatura a Gobernador de Zacatecas.

"Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su video y luego lo bajó, él no dijo que va a ser, dijo si el pueblo quiere y el pueblo pues se manifestará", compartió desde una conferencia de prensa en San Lázaro.

Ricardo Monreal describió a su hermano menor como "un rebelde con causa", pero también como un "hombre inteligente y audaz", y adelantó que platicará con él al respecto. "Estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la Presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué pasa. No he hablado con él, pero como voy a ir probablemente los próximos días. Voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad", expuso.

"Yo estoy de acuerdo con la Presidenta de la República en su recomendación y lo que le recomendaría a Saúl, que por cierto, cada año va a San Juan de los Lagos caminando conmigo, que su energía ahora la invierta yendo a San Juan de los Lagos a encomendarse con la Virgen de San Juan, sin descuidar al Santo Niño, que nosotros nacimos ahí", afirmó.

Ayer, Saúl Monreal advirtió que será Gobernador "por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea. Esto pese a que su partido prohibió el nepotismo para las elecciones de 2027 y su hermano, David Monreal, es el actual Gobernador de la entidad estatal.

''Estoy tranquilo. Si el pueblo quiere que yo sea su Gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo, lo seré'', expresó Monreal en un video que compartió y posteriormente eliminó de sus redes sociales.

Las declaraciones del Senador ocurren un día después de la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a la entidad, en la que aseguró que el partido mantendrá la determinación de no llevar a familiares directos a las boletas electorales.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide en el estado la Cuarta Transformación", remarcó y advirtió que: "Si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la Gubernatura en 2027".