ISSSTE Veracruz fortalece la salud visual con 167 procedimientos médicos

El ISSSTE Veracruz dio a conocer que realizó 167 cirugías de catarata y retina en una jornada médica que fortaleció la salud visual de derechohabientes.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), llevó a cabo una jornada quirúrgica de catarata y retina que benefició a 167 derechohabientes, bajo la dirección del titular de la institución, Martí Batres Guadarrama.

A través de un comunicado, el director general de la institución, Martí Batres Guadarrama, destacó que el equipo médico realizó alrededor de 52 procedimientos de alta especialidad en retina y 115 cirugías de catarata, lo cual permitió fortalecer la salud visual de las y los pacientes.

Asimismo, señaló que esta esta jornada se realizó gracias al trabajo coordinado de personal médico de enfermería, técnico, administrativo y directivo, así como al suministro de insumos esenciales, como lentes intraoculares, gestionados por el ISSSTE dentro de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México”.

Entre los pacientes atendidos se encontró Concepción Hernández Márquez, quien expresó su agradecimiento por la atención recibida y destacó el trabajo del equipo médico, durante su operación.

“Estoy muy agradecida con el Hospital Regional, le doy las gracias al director, a los cirujanos. Realmente fue un trabajo titánico el atender a tantos pacientes, yo sé que fue una jornada muy exhaustiva para todos (…) El personal médico, enfermería, personal administrativo, todos muy amables, rápido te atendían. Estoy sorprendida por la atención tan buena que nos dieron”, indicó.

Por su parte, Carmen de Guadalupe Gómez González, trabajadora del ISSSTE por 27 años, agradeció al director general por impulsar estas jornadas quirúrgicas. “Me operé el ojo derecho con el cual veía nublado y no alcanzaba a distinguir las cosas. (…) Gracias al doctor Martí Batres Guadarrama que nos apoyó en esta campaña para mejorar la calidad de vida que llevamos”, expresó.

Con ello, El ISSSTE Veracruz refrenda su compromiso de brindar servicios médicos de alta especialidad, con soluciones efectivas a problemas de salud visual que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de derechohabientes.