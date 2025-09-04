Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un viraje profundo en la política de desapariciones. En cambio, quedó un enunciado general que diluye la tragedia humana en modificaciones legales y nuevos vericuetos burocráticos."

Leopoldo Maldonado

04/09/2025 - 12:01 am

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum se dirigió al país con un mensaje de transformación. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que ya se vislumbraba en los primeros meses de su gestión. Atestiguamos un discurso sólido en materia de derechos sociales y económicos, pero con ausencias notables en temas de justicia y verdad.

Es innegable que hay avances en lo social. La reducción de la pobreza marca un rumbo distinto al de las décadas neoliberales. Como señaló la propia Presidenta, millones de personas han salido de la pobreza y la desigualdad se redujo de manera significativa. Esa narrativa de “prosperidad compartida” refleja una política salarial que ha corregido viejas injusticias. También destacó el reconocimiento normativo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos de los pueblos indígenas y nuevas medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

Ahora bien, los informes de gobierno siempre llevan un tono celebratorio. Sería ingenuo esperar autocrítica, pero los énfasis y silencios revelan las prioridades. Lo que no se dijo resulta tan importante como lo que sí.

El Informe mostró dónde el Gobierno se siente más incómodo y tiene deudas pendientes: en el terreno de los derechos civiles. La Presidenta insistió en que en México “no hay censura”, que se vive “la mayor libertad de expresión de la historia” y que no existe represión. En lugar de reconocer desafíos, se optó por un discurso negacionista. La realidad es completamente distinta. La violencia contra la prensa persiste y crecen, como nunca antes, los casos de acoso judicial contra periodistas. 

Otra omisión dolorosa está en el tema de las víctimas de la violencia, en particular las personas desaparecidas. Sheinbaum apenas mencionó reformas legales para “robustecer la impartición de justicia y la atención a víctimas de desaparición”. Nada más. No hubo un reconocimiento de la magnitud de la crisis —más de 130 mil personas desaparecidas— ni una ruta clara para enfrentarla. El mensaje se limitó a cambios normativos, sin comprometerse con lo esencial. Nos faltó conocer esos mínimos esenciales que entrañan las condiciones para la búsqueda efectiva, la atención a las familias y la rendición de cuentas frente a décadas de impunidad.

En un país donde miles de familias siguen excavando con palas y varillas para encontrar a sus seres queridos, esa omisión pesa tanto como cualquier cifra económica positiva. El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un viraje profundo en la política de desapariciones. En cambio, quedó un enunciado general que diluye la tragedia humana en modificaciones legales y nuevos vericuetos burocráticos. Cambios normativos que, por cierto, no son del todo aceptados por decenas de colectivos de búsqueda.

Los avances en salarios, empleo o inversión extranjera no borran las deudas con la verdad ni alivian el dolor de las madres buscadoras. Los derechos humanos son integrales. No basta con redistribuir riqueza si se tropieza en lo esencial, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.

Ya lo advertimos en este espacio. La reducción de la pobreza es encomiable y marca un rumbo a seguir, pero la democracia mexicana sigue en vilo. Parte de esa fragilidad proviene de la incapacidad de las instituciones para responder a las víctimas de la violencia. Peor cuando las instituciones que servían de contrapeso están en vías de captura por parte del oficialismo.

El contraste entre logros y ausencias no debería pasar inadvertido. México necesita crecimiento con justicia social, sí, pero también un compromiso explícito con la verdad y en el combate a la impunidad. El reto para la Presidenta Sheinbaum no es sólo sostener los avances económicos, sino demostrar que su gobierno puede enfrentar, con la misma determinación, la tragedia humanitaria que define a nuestro tiempo. Porque sin verdad y sin justicia en un país de atrocidades, la transformación no será tal. 

Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
1

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
2

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
3

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
4

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
5

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl "serenarse" y no cometer suicidio político.
6

"Él tiene que serenarse... no es suicida", dice Ricardo Monreal de su hermano Saúl

7

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

8

El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU

EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.
9

EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum.
10

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum; reclaman avances

Las madres y los padres de estudiantes de secundaria podrán realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina durante septiembre.
11

Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
12

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

13

Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
14

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
15

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU

Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl "serenarse" y no cometer suicidio político.
2

"Él tiene que serenarse... no es suicida", dice Ricardo Monreal de su hermano Saúl

3

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

EU dice que dos aviones venezolanos sobrevolaron a buque estadounidense en el Caribe.
4

EU acusa a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques en el Caribe

Dos elementos de la SSPC son rescatados con vida en Michoacán.
5

Autoridades rescatan a dos agentes de la SSPC en Michoacán; detienen a 3 responsables

6

Alejandro Moreno viaja a Washington, DC; se reúne con congresista republicana

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum.
7

Padres de Ayotzinapa expresan decepción tras reunión con Sheinbaum; reclaman avances

Tribunal de apelaciones permite que “Alligator Alcatraz” siga operando.
8

Un Tribunal de apelaciones de EU permite que “Alligator Alcatraz” siga operando

OAJ incia actividades
9

#PuntosYComas ¬ Los cambios en el Poder Judicial garantizan la defensa a los pobres

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
10

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

La agresión contra la árbitra ocurrió en un torneo colombiano.
11

VIDEO ¬ Jugador agrede a una árbitra por amonestarlo en partido realizado en Colombia

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países cooperativos".
12

Marco Rubio no ve necesarios los ataques contra el narco en "países aliados"