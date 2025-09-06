¿Antojo de un helado? Estos helados edición limitada refrescan con un toque de whisky

Estos helados estarán disponibles durante septiembre en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Ganas de un helado? Johnnie Walker y Helados 5% se unieron en una deliciosa para llevar la experiencia de dos de sus cocteles a un nuevo nivel, ahora dos cócteles refrescantes son helados edición limitada.

"Cinco por Ciento es una marca de helados con el 5 por ciento de infusión de alcohol, lo que logramos con esta es que sea un contraste entre el helado que es una parte dulce y característica de los dulces mexicanos y darle un cambio de sabor al final", contó Poncho de Helados Cinco por Ciento a SinEmbargo. Cinco por Ciento tiene 4 años, primero se dedicaron solamente a eventos pero este año ya abrieron su pop up store en Fernando Montes de Oca 47, Condesa.

Poncho compartió que tras su colaboración con Johnnie Walker descubrieron que el whisky es muy versátil para los helados y se enfocaron en dos cócteles, tras hacer una prueba notaron que era un éxito.

Estos helados combinan el sabor de Johnnie Walker Red Label con la frescura de las frutas y cítricos. ¿Qué cócteles se pueden disfrutar en helado?

Johnnie Twist con sus notas frutales que se fusionan con los aromas a manzana y pimienta de Johnnie Walker Red Label. Este es un sorbete con 80 por ciento de agua y 20 por ciento de leche, un helado de toronja con un toque de whisky.

Johnnie Lemon, un estallido cítrico y refrescante del limón que sabe a verano eterno y se equilibra con el sabor a vainilla dulce y toffee cremoso de Johnnie Walker Red Label. Este es un sorbete, totalmente de agua, con whisky.

Los helados Johnnie Twist y Johnnie Lemon, estarán disponibles durante septiembre en distintos puntos de la ciudad. Este 6 de septiembre estarán en La Cervecería del Barrio Cibeles, pero para conocer los otros puntos de la ciudad en los que estarán, sólo hay que seguir las redes sociales de Johnnie Walker.

Un cóctel en casa

Para quien prefiere quedarse en casa, aquí están las dos recetas de los cócteles que Johnnie Walker compartió con los lectores de Mundano:

Johnnie Lemon

Ingredientes:

40 ml de Johnnie Walker Red Label (equivalentes a un trago estándar)

Refresco de limón

1 rodaja de naranja

Preparación:

Se mezclan los ingredientes en un vaso alto con hielo al gusto y se decora con una rodaja de naranja.

Johnnie Twist

Ingredientes:

40 ml de Johnnie Walker Red Label (equivalentes a un trago estándar)

60m de refresco de limón

2 rodajas de toronja

1 pizca de chile en polvo

½ limón

10 ml de miel de agave

Preparación:

Se mezclan los ingredientes en un vaso alto con hielo al gusto.

El helado y los cócteles son únicamente para mayores de edad.