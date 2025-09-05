Pobladores amarran a un poste a trabajador de CFE por apagones en Dzemul, Yucatán

Los habitantes de Dzemul, Yucatán, amarraron a un trabajador de la CFE a un poste en protesta por apagones de más de 12 horas en la entidad.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Vecinos del municipio de Dzemul, Yucatán, amarraron a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un poste de luz, luego de permanecer más de 12 horas sin energía eléctrica y en protesta por los constantes apagones que afectan a la comunidad.

De acuerdo con medios locales, los pobladores realizaron varios reportes a la paraestatal ante la suspensión del suministro, pero fue hasta la mañana de ayer cuando personal de la empresa atendió la llamada y envió a técnicos para revisar las fallas.

Al llegar a la zona afectada, los empleados evaluaron la falla y señalaron que la reparación "era complicada", por lo que regresarían más tarde con el material necesario. Esta respuesta provocó inconformidad entre los vecinos, quienes decidieron retener a uno de los trabajadores.

Trabajador de CFE fue amarrado a un poste en Dzemul #Yucatan, como una manera de hacer presión para que les solucionen los apagones que parece será pronto a decir de la sonrisa de la señora que sale en la foto. pic.twitter.com/SGMZUlXKh6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 5, 2025

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para intervenir en el conflicto y dialogar con los pobladores. Sin embargo, los vecinos advirtieron que no liberarían al trabajador hasta que la CFE restableciera la electricidad en las viviendas y comercios del municipio.

Según los afectados, los apagones prolongados forman parte de su vida cotidiana y, aunque realizan reportes de manera constante, las reparaciones que realiza la CFE sólo ofrecen soluciones temporales que no resuelven a raíz la falta de suministro.

Además, acusaron que los precios son elevado, pero el pago no garantiza el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE.

En junio pasado, el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló que los problemas en el suministro eléctrico de la región son resultado de la falta de planeación en décadas anteriores, lo que ocasionó que la infraestructura quedara insuficiente ante el crecimiento poblacional de Yucatán y Quintana Roo.

Hasta la tarde del ayer, las autoridades municipales establecieron un diálogo con los vecinos para alcanzar un acuerdo que permitiera liberar al empleado retenido y garantizar la reparación de las fallas en el sistema eléctrico.