Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 8:54 am

Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 2026, los bancos ya no podrán deducir impuestos de sus aportaciones al IPAB, que sustituyó al Fobaproa. 

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), medida que se incluye en el nuevo Paquete Económico 2026.

"¿Recuerdan el fobaproa? Como olvidarlo. Bueno esa deuda que era privada que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos, pues no lo van a creer: se deducen en impuestos. La gran mayoría de la aportación del IPAB viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron a bonos abiertos, pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos, la deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año", adelantó en su conferencia de prensa matutina.

