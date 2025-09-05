Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 2026, los bancos ya no podrán deducir impuestos de sus aportaciones al IPAB, que sustituyó al Fobaproa.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), medida que se incluye en el nuevo Paquete Económico 2026.