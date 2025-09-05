La celebración de "El Grito" se cancela en Chicago por amenazas de redadas del ICE

Chicago se prepara para despliegue de tropas por parte del Gobierno de Donald Trump, quien ha insistido en combatir la inseguridad y la migración en la ciudad.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El tradicional festival El Grito Chicago, que se realizaría el 13 y 14 de septiembre en Estados Unidos para conmemorar la Independencia de México, fue cancelado debido al riesgo de posibles redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) en la entidad.

"Mi gente, con el corazón roto tenemos que anunciar que el festival de dos días El Grito Chicago en el centro de la ciudad será pospuesto. Ha sido una decisión dolorosa, pero realizar El Grito Chicago en este momento pondría en riesgo la seguridad de nuestra comunidad, un riesgo que no estamos dispuestos a correr", explicó la organización del festival en un comunicado.

La ciudad de Chicago se prepara para un posible despliegue de tropas por parte del Gobierno Donald Trump, quien ha insistido en que la inseguridad y la migración se han salido de control en el bastión demócrata.

Funcionarios estatales han mostrado su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en el estado, afirmando que es ilegal y que no contribuirá a mejorar la seguridad pública.

“Ha sido una decisión dolorosa, pero con el aumento de las tensiones políticas y dada nuestra ubicación en el centro de Chicago, debemos mantener la seguridad de nuestra comunidad”, dijo, por su parte, German González, uno de los organizadores del evento cultural.

Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es considerada una ciudad santuario, lo que significa que las autoridades locales no colaboran con agencias federales de migración en la detención o deportación de personas por su estatus migratorio.

"At least 54 people were shot in Chicago over the weekend, 8 people were killed... Pritzker needs help badly, he just doesn’t know it yet. I will solve the crime problem fast, just like I did in DC. Chicago will be safe again, & soon. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" - President Trump pic.twitter.com/4SRbLzLzR6 — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

"Aunque nos duele tomar esta decisión, cuando trajimos de regreso esta celebración lo hicimos con la intención de crear un festival seguro, accesible, familiar y comunitario para todos. Esperamos lograrlo en el futuro, juntos – trayendo de vuelta El Grito Chicago más fuerte y más unido que nunca", compartió el Grito Chicago.

El festival agradeció a los vendedores, artesanos, artistas y colectivos comunitarios que iban a acompañarlos. "Ustedes son el sabor que hace tan especial a El Grito Chicago", sostuvo.

La organización remarcó que su prioridad ahora es que todas las entradas sean reembolsadas. Indicó que los reembolsos completos comenzarán de inmediato para todos los que compraron boletos a través de su página web o TicketSignup.

El dinero se devolverá al mismo método de pago original. Les pedimos paciencia de 7 a 15 días hábiles para el procesamiento.