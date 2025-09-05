Trump iniciará consultas públicas para renegociación del T-MEC en octubre, dice WSJ

Estados Unidos iniciará consultas públicas para renegociar el T-MEC con México y Canadá; la revisión trilateral concluirá oficialmente en julio de 2026.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Donald Trump comenzará a renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en octubre, informó el diario estadounidense Wall Street Journal.

De acuerdo con un reporte del medio, las consultas públicas sobre la renegociacion del acuerdo comercial darán inicio antes del 4 de octubre, fecha límite impuesta por la Ley que implementó el convenio en 2020. Las negociaciones se extenderá hasta julio de 2026, cuando se realice la primera revisión formal entre los tres países.

El inicio de las consultas “será el primer acto oficial de lo que probablemente será un proceso de meses para renegociar un acuerdo que Trump firmó en 2020 y que incluye una revisión obligatoria cada seis años. Tras una solicitud de comentarios, la administración debe celebrar al menos una audiencia pública e informar al Congreso sobre el acuerdo en enero de 2026, antes de celebrar la primera reunión oficial de revisión trilateral del T-MEC el 1 de julio de 2026”, dijo el diario estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos será la encargada de emitir las solicitudes para que empresas, sindicatos y otros sectores participen en las consultas, las cuales estarán enfocadas en áreas estratégicas como comercio, inversiones y cadenas de suministro.

El rotativo destacó que el Gobierno de Estados Unidos entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un documento que enumera 57 barreras comerciales que, en opinión de las autoridades estadounidenses, afectan el cumplimiento del tratado.

Estas limitaciones, explica el diario, impactan en sectores como energía, telecomunicaciones, agricultura y biotecnología, lo que pone en tensión el libre comercio esperado en el marco del acuerdo trilateral.

El Wall Street Journal informó que en julio de ese mismo año se realizará la primera reunión oficial de revisión trilateral del T-MEC. Este encuentro se perfila como un proceso extenso y complejo, donde se discutirán ajustes y posibles modificaciones al acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe mencionar que el inicio de las consultas se produce después de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniera apenas el miércoles pasado con la Presidenta Claudia Sheinbaum, un encuentro en la que el funcionario estadounidense destacó la cooperación bilateral y la disposición de México para colaborar con el Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, informó que sostuvo una conversación telefónica con el Presidente Donald Trump el lunes por la noche, donde señaló que el comercio fue uno de los temas que abordaron. Los países “están avanzando”, comentó.