Trump iniciará consultas públicas para renegociación del T-MEC en octubre, dice WSJ

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 12:31 pm

Artículos relacionados

Estados Unidos iniciará consultas públicas para renegociar el T-MEC con México y Canadá; la revisión trilateral concluirá oficialmente en julio de 2026.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Donald Trump comenzará a renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en octubre, informó el diario estadounidense Wall Street Journal.

De acuerdo con un reporte del medio, las consultas públicas sobre la renegociacion del acuerdo comercial darán inicio antes del 4 de octubre, fecha límite impuesta por la Ley que implementó el convenio en 2020. Las negociaciones se extenderá hasta julio de 2026, cuando se realice la primera revisión formal entre los tres países.

El inicio de las consultas “será el primer acto oficial de lo que probablemente será un proceso de meses para renegociar un acuerdo que Trump firmó en 2020 y que incluye una revisión obligatoria cada seis años. Tras una solicitud de comentarios, la administración debe celebrar al menos una audiencia pública e informar al Congreso sobre el acuerdo en enero de 2026, antes de celebrar la primera reunión oficial de revisión trilateral del T-MEC el 1 de julio de 2026”, dijo el diario estadounidense.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos será la encargada de emitir las solicitudes para que empresas, sindicatos y otros sectores participen en las consultas, las cuales estarán enfocadas en áreas estratégicas como comercio, inversiones y cadenas de suministro.

El rotativo destacó que el Gobierno de Estados Unidos entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un documento que enumera 57 barreras comerciales que, en opinión de las autoridades estadounidenses, afectan el cumplimiento del tratado.

Estas limitaciones, explica el diario, impactan en sectores como energía, telecomunicaciones, agricultura y biotecnología, lo que pone en tensión el libre comercio esperado en el marco del acuerdo trilateral.

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, pero insistió en que los cárteles dirigen México.
El Gobierno de abría entregado a la Administración mexicana una lista de 57 barreras comerciales que, señalan, afectan el cumplimiento del tratado.  Foto: White House

El Wall Street Journal informó que en julio de ese mismo año se realizará la primera reunión oficial de revisión trilateral del T-MEC. Este encuentro se perfila como un proceso extenso y complejo, donde se discutirán ajustes y posibles modificaciones al acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe mencionar que el inicio de las consultas se produce después de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniera apenas el miércoles pasado con la Presidenta Claudia Sheinbaum, un encuentro en la que el funcionario estadounidense destacó la cooperación bilateral y la disposición de México para colaborar con el Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, informó que sostuvo una conversación telefónica con el Presidente Donald Trump el lunes por la noche, donde señaló que el comercio fue uno de los temas que abordaron. Los países “están avanzando”, comentó.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
1

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

2

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
3

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
4

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
5

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
6

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
7

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

Saúl Monreal se aferra a candidatura.
8

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

9

Pobladores amarran a un poste a trabajador de CFE por apagones en Dzemul, Yucatán

La FGJEM anunció la captura de dos personas presuntamente ligadas a la muerte de 13 bebés, provocada por la administración de suplemento con Klebsiella oxytoca.
10

La FGJEM captura a 2 por muerte de 13 bebés por Klebsiella oxytoca; van 5 detenidos

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
11

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

12

“Alito” tiene miedo

“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de David Monreal.
13

“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de Sául Monreal

Grito Chicago
14

La celebración de "El Grito" se cancela en Chicago por amenazas de redadas del ICE

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, viajó a Pekín para reunirse con los presidentes de China y Rusia. Llevaba con él a su hija, su posible sucesora.
15

Kim Jong Un se cuida de no dejar ningún tipo de rastro biológico en su visita a China

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

EU envía cazas a Puerto Rico, que para ”combatir al narco”. Sube tensión en Venezuela

Bandera se iza para reconocer a las mujeres indígenas
2

El asta Bandera se iza por primera vez en México para reconocer a mujeres indígenas

3

Trump iniciará consultas públicas para renegociación del T-MEC en octubre, dice WSJ

Grito Chicago
4

La celebración de "El Grito" se cancela en Chicago por amenazas de redadas del ICE

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
5

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

6

Pobladores amarran a un poste a trabajador de CFE por apagones en Dzemul, Yucatán

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
7

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo

“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de David Monreal.
8

“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de Sául Monreal

9

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

El Congreso de Tamaulipas revisará de cuentas de Cabeza de Vaca por pagos a despachos
10

Congreso de Tamaulipas ordena revisar pagos millonarios de Cabeza de Vaca a abogados

Agenda de septiembre
11

Residente, abejas, IA y hasta elotes... en el primer fin de semana de septiembre

12

El Gobierno de China rechaza acusaciones de Trump sobre conspiración contra EU