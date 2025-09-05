“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de David Monreal

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 9:10 am

El miércoles, Saúl Monreal advirtió que será Gobernador "por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea. Esto pese a que Morena prohibió el nepotismo para las elecciones de 2027.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no está de acuerdo con el nepotismo, al ser cuestionada en su conferencia de prensa por la polémica que desató el Senador Saúl Monreal luego de que asegurara que hay una campaña para intentar borrarlo de la contienda para la Gubernatura de Zacatecas.

"Yo no voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa [contra el nepotismo] y por eso se aprobó la iniciativa, en que se prohíbe que en la elección inmediata participen familiares de la persona que es Gobernador, Presidente municipal o Diputado", afirmó la Presidenta desde Palacio Nacional.

"Por supuesto que en una familia puede haber 10 personas muy buenas, o tres o dos o uno, y cada uno ha encontrado su lugar de trabajo. Digamos que nepotismo es, esencialmente, cundo un familiar contrata a otro familiar en el Gobierno, o en este caso, que ya está en la Constitución, cundo un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto", agregó.

El miércoles, Saúl Monreal advirtió que será Gobernador "por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea. Esto pese a que su partido prohibió el nepotismo para las elecciones de 2027 y su hermano, David Monreal, es el actual Gobernador de la entidad estatal.

''Estoy tranquilo. Si el pueblo quiere que yo sea su Gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo, lo seré'', expresó Monreal en un video que compartió y posteriormente eliminó de sus redes sociales.

Las declaraciones del Senador ocurren un día después de la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a la entidad, en la que aseguró que el partido mantendrá la determinación de no llevar a familiares directos a las boletas electorales.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide en el estado la Cuarta Transformación", remarcó y advirtió que: "Si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la Gubernatura en 2027".

"Tiene que serenarse": Ricardo Monreal

Ayer, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó a su hermano, el Senador Saúl Monreal, a "serenarse", luego de que el político emitiera declaraciones acusando que existe una campaña para quitarlo de la disputa por la candidatura a Gobernador de Zacatecas.

"Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su video y luego lo bajó, él no dijo que va a ser, dijo si el pueblo quiere y el pueblo pues se manifestará", compartió desde una conferencia de prensa en San Lázaro.

Ricardo Monreal describió a su hermano menor como "un rebelde con causa", pero también como un "hombre inteligente y audaz", y adelantó que platicará con él al respecto. "Estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la Presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué pasa. No he hablado con él, pero como voy a ir probablemente los próximos días. Voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad", expuso.

