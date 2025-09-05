El ejército de Israel lanza ataque contra una torre residencial en la ciudad de Gaza

Europa Press

05/09/2025 - 2:25 pm

Artículos relacionados

Israel afirmó que Hamás usa estos edificios para fines "terroristas", por lo que publicó un vídeo generado por ordenador para justificar estas operaciones.

MADRID, 5 de septiembre (EuropaPress).- El ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra una torre residencial situada en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, tras adelantar minutos antes que atacaría este tipo de edificios argumentando la ocupación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y en el marco de sus operaciones contra la ofensiva militar desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lideradas por el Mando Sur, han atacado un edificio de varias plantas usado por Hamás en la ciudad de Gaza. Había infraestructura de Hamás en el edificio que era usada para preparar y ejecutar planes terroristas contra elementos de las FDI en la zona", ha señalado en un comunicado.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastin, la torre Mashataha, ubicada en el oeste de la ciudad, ha sido alcanzada por varios misiles, al tiempo que ha publicado un breve vídeo en el que se puede ver el impacto de al menos tres proyectiles contra la estructura, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Tras ello, Izat al Rishq, un alto cargo de Hamás, ha recalcado que "los intentos del enemigo de justificar sus ataques contra torres residenciales y la destrucción de la ciudad de Gaza con afirmaciones falsas sobre su uso por parte de Hamás no son más que fallidas excusas y mentiras flagrantes".

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
Imagen del 15 de agosto de 2025 de un trabajador de la Defensa Civil palestina inspeccionando una vivienda destruida tras un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Así, Al Rishq ha hecho hincapié en que el ejército de Israel busca así "encubrir sus atroces crímenes contra civiles indefensos y continuar su política de genocidio y destrucción de la Franja de Gaza".

Apenas unos minutos antes del citado bombardeo, el ejército israelí había advertido de que "durante los próximos días, las FDI llevarán a cabo ataques de precisión contra infraestructuras terroristas que supongan una amenaza directa a sus fuerzas", que detalló que entre los principales objetivos figuran estas torres residenciales.

Así, ha manifestado que el ejército israelí "ha identificado una actividad terrorista significativa por parte de Hamás" en "diversas infraestructuras" de la ciudad de Gaza, escenario de una ofensiva terrestre lanzada por Israel con el objetivo declarado de hacerse con el control total de la ciudad, unos planes condenados por la mayoría de la comunidad internacional.

"En línea con la doctrina de combate de Hamás, la organización ha desplegado medios para recopilar Inteligencia, cámaras, francotiradores y posiciones anticarro en estos edificios, algunos de los cuales cuentan con puestos de observación y complejos de mando y control", ha dicho, junto a un vídeo generado por ordenador para representar estos argumentos.

Hamás aceptó este lunes la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, mientras Israel analiza condiciones sobre rehenes, desarme y control en Gaza.
Imagen del 10 de agosto de 2025 de tiendas de campaña para palestinos desplazados vistas cerca de una playa, en la Ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

"Además, la infraestructura subterránea de Hamás pasa cerca de estos edificios con el objetivo de preparar emboscadas a los elementos de las FDI y como posibles rutas de escape para las sedes allí establecidas", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que el grupo habría plantado además "numerosos explosivos cerca de múltiples edificios en la Franja de Gaza".

El ejército israelí, que ha acusado a Hamás de "explotar de forma cínica la infraestructura civil en Gaza, poniendo en riesgo a la población civil", ha adelantado que adoptará "muchos pasos para minimizar las posibilidades de causar víctimas civiles", ante las denuncias por el enorme número de muertos y heridos a causa de sus 700 días de ataques contra el enclave palestino.

"Las FDI piden a los civiles de la Franja de Gaza que eviten, dentro de lo posible, permanecer en edicios y áreas en los que hay infraestructuras
terroristas y en zonas de combates activos, por su propia seguridad", ha remachado a través de un comunicado, un día después de resaltar que
controla ya el 40 por ciento de la ciudad de Gaza.

Apenas una hora antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había advertido de que "se está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza" y ha recalcado que las operaciones del ejército contra la Franja "se intensificarán" durante los próximos días", al tiempo que confirmó la "primera orden de evacuación" para una de estas torres residenciales en la ciudad.

"Una vez que se abra la puerta, no se cerrará y las operaciones de las FDI se intensificarán hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", ha dicho Katz, quien ha recalcado que el grupo "será destruido" en caso contrario.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 64 mil 300 palestinos muertos y más de 162 mil heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Saúl Monreal se aferra a candidatura.
1

Saúl Monreal acusa campaña de Morena en su contra; no descarta buscar gubernatura

En Zacatecas, Saúl Monreal quiere gobernar después de su hermano; y en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo busca allanar el camino a su esposa.
2

Saúl Monreal, en Zacatecas, y Gallardo, en SLP, entran en rebeldía contra Sheinbaum

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
3

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

4

EU envía cazas a Puerto Rico, que para ”combatir al narco”. Sube tensión en Venezuela

Lady Gaga lanzó este miércoles el videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco para la serie Merlina 2.
5

Lady Gaga estrena VIDEO grabado en la Isla de las Muñecas y dirigido por Tim Burton

6

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Gran controversia generó el video de un joven estudiante que fue captado en video mientras viajaba entre dos vagones del Metro de la capital del país.
7

VIDEO ¬ Un joven viaja entre vagones del Metro de la CdMx y desata polémica en redes

Dos años después de aquél septiembre de 2023, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela lanzan una primera lista de 18 personajes de 2025, algunos de los cuales podrían ser contendientes a la Presidencia de la República en 2030.
8

Los 18 personajes de 2025, izquierda y derecha, algunos con material presidenciable

9

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
10

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo

Ciudadanía mexicana está solicitando el desafuero de Lilly Téllez
11

En apenas 3 días, más de 370 mil firman para desaforar a Lilly Téllez por “traición”

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
12

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

13

Dos mujeres son detenidas en Polanco por agredir a un policía de tránsito de la CdMx

14

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

Gobierno lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?
15

El Gobierno de México lanza el Café Bienestar: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, es asesinado en Veracruz
1

Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, es asesinado en Veracruz

2

Beca Rita Cetina para secundaria: Así puedes saber la fecha y hora de las asambleas

3

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

ICE detuvo a cientos en redada en fábrica de Hyundai en Georgia.
4

El ICE detiene a surcoreanos y latinos en redada en planta de Hyundai en Georgia

5

El ejército de Israel lanza ataque contra una torre residencial en la ciudad de Gaza

6

EU envía cazas a Puerto Rico, que para ”combatir al narco”. Sube tensión en Venezuela

Bandera se iza para reconocer a las mujeres indígenas
7

El asta Bandera se iza por primera vez en México para reconocer a mujeres indígenas

8

Trump iniciará consultas públicas para renegociación del T-MEC en octubre, dice WSJ

Grito Chicago
9

La celebración de "El Grito" se cancela en Chicago por amenazas de redadas del ICE

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
10

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

11

Pobladores amarran a un poste a trabajador de CFE por apagones en Dzemul, Yucatán

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
12

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo