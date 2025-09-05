EU envía cazas a Puerto Rico, que para ”combatir al narco”. Sube tensión en Venezuela
05/09/2025 - 1:30 pm
Ayer el Departamento de Defensa acusó a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques instalados en el Caribe.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ordenó el despliegue de 10 aviones de combate cazas F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe, reportaron este viernes medios estadounidenses, lo que incrementa la tensión en Venezuela tras el reciente bombardeo de una de una embarcación en la que viajaban supuestos integrantes del Tren de Aragua.
Apenas ayer el Departamento de Defensa de EU informó que dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron uno de los buques que el Ejército norteamericano mantiene desplegado en el Caribe y lanzó una advertencia al Presidente de Colombia, Nicolás Maduro, para abstenerse de otro esfuerzo para obstruir las operaciones de lucha contra el narcotráfico.
“Hoy dos aviones militares del régimen de (el Presidente venezolano Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la marina estadounidense en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narco-terrorismo. El capo que dirige Venezuela está fuertemente exhortado a no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por los militares de Estados Unidos", dijo el Departamento de Defensa en su cuenta de X, antes Twitter.
