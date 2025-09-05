EU envía cazas a Puerto Rico, que para ”combatir al narco”. Sube tensión en Venezuela

Ayer el Departamento de Defensa acusó a Venezuela de sobrevolar dos aviones sobre uno de sus buques instalados en el Caribe.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ordenó el despliegue de 10 aviones de combate cazas F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe, reportaron este viernes medios estadounidenses, lo que incrementa la tensión en Venezuela tras el reciente bombardeo de una de una embarcación en la que viajaban supuestos integrantes del Tren de Aragua.

Apenas ayer el Departamento de Defensa de EU informó que dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron uno de los buques que el Ejército norteamericano mantiene desplegado en el Caribe y lanzó una advertencia al Presidente de Colombia, Nicolás Maduro, para abstenerse de otro esfuerzo para obstruir las operaciones de lucha contra el narcotráfico.