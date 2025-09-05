VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 2:52 pm

Una cantante fue agredida por una mujer extranjera durante su presentación en Guadalajara, lo que provocó indignación y apoyo en redes sociales.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Una mujer extranjera agredió a la artista urbana Mohny Kallhas mientras ofrecía una presentación de música regional mexicana en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco. La agresión fue captada en un video que se está haciendo viral en redes sociales

De acuerdo con las declaraciones de la artistas, el incidente ocurrió el pasado miércoles durante una transmisión en vivo de TikTok, donde Mohny interpretaba su repertorio de música tradicional mexicana frente al público que se encontraba en la vía pública.

Sin embargo, la agresión fue interrumpida por una mujer de origen extranjero que se aproxima a la cantante y le pide en inglés que se calle. Posteriormente, le arrebata el micrófono y la golpea en la cabeza, causando conmoción entre los presentes.

Durante la agresión, Mohny Kallhas solicitó a la mujer que se detuviera con la frase “Stop, you are in Mexico, respect”, mientras intentaba mantener la calma y proteger su micrófono.

Pese a las agresiones, la intérprete no perdió la paciencia y buscó el apoyo de su audiencia, solicitando ayuda a los presentes: “Alguien llame a la policía porque hasta eso nos quieren gentrificar y pegarnos”, señaló mientras la agresión continuaba.

La difusión del video generó una respuesta masiva en redes sociales, donde usuarios expresaron su respaldo a la cantante y condenaron la violencia en contra de las manifestaciones culturales en espacios públicos.

Mujer extranjera golpea a cantante durante presentación en Guadalajara. Foto: Captura de pantalla

Ante el incidente en su contra, las autoridades estatales aún no han emitido un pronunciamiento sobre el caso, sin embargo, la cantante continúa compartiendo su experiencia en plataformas digitales y recibiendo apoyo de su comunidad en línea.

