Beca Rita Cetina para secundaria: Así puedes saber la fecha y hora de las asambleas

Las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina ya comenzaron en secundarias públicas y aquí te decimos cómo saber el lugar y fecha para participar.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Las asambleas informativas de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina comenzaron desde ayer en secundarias públicas de todo el país, como parte del registro de estudiantes de nuevo ingreso, el cual se abrirá el próximo 15 de septiembre.

La Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por cada estudiante inscritos a secundaria en el sistema escolarizado y 700 pesos por cada alumno adicional.

Para solicitarla beca es necesario asistir a las asambleas informativas para orientar a madres, padres y tutores sobre el trámite digital del apoyo. Si deseas participar, aquí te decimos cuándo y dónde debes acudir acudir. ¡Toma nota!

¿Cuándo serán las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina?

Para conocer la fecha de la asamblea informativa, existen dos formas sencillas de consultarla. La primera es revisar el cartel oficial que cada secundaria pública colocará en su entrada principal o en espacios visibles del plantel, donde se especificarán la fecha, hora, lugar y los temas que se tratarán.

¿Ya sabes cuándo será la #AsambleaInformativa para la secundaria de tus hijas o hijos? 🤔 Recuerda que estas reuniones son SÚPER IMPORTANTES para entender todo el proceso de la Beca #RitaCetina. Sede📍, fecha y hora de cada escuela secundaria, aquí: https://t.co/oecoWV2aej pic.twitter.com/M0xdGAU1mB — BecasBenito (@BecasBenito) September 5, 2025

La segunda opción es ingresar al portal buscador.becasbenitojuarez.gob.mx, donde se puede localizar la escuela por nombre, municipio o Clave del Centro de Trabajo (CCT). Una vez identificada, el sistema mostrará el día y la hora programados para la reunión, además de indicar si ya se realizó o si está próxima a llevarse a cabo.

¿De qué se habla en las asambleas?

En cada plantel se explicarán los requisitos, el calendario y la documentación necesaria para que ninguna familia quede fuera de este apoyo. De esta forma, se resolverán las dudas directamente en la escuela donde estudian las y los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina?

Antes de iniciar el registro, es necesario reunir los documentos que solicitará la plataforma. Estos datos permiten validar la identidad del tutor y del estudiante:

Del tutor: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Del estudiante: sólo CURP.

🔊 ¡Atención estudiantes de nuevo ingreso a secundaria! El 15 de septiembre inicia el registro a la Beca Universal #RitaCetina. Reúne los requisitos que debes tener listos e ingresa al sitio web: https://t.co/CdfOC9abBZ para inscribirte. 🧑🏻‍💻👩🏽‍💻🎒 @SEP_mx @mario_delgado pic.twitter.com/mj5NVSnsam — Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) September 2, 2025

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso se realiza completamente en línea y consta de cinco pasos. La plataforma permite registrar a más de un estudiante por familia, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido:

Crear una cuenta como tutor en la página https://www.becaritacetina.gob.mx/. Iniciar el registro. Agregar a cada estudiante. Completar la información solicitada. Revisar el resumen y finalizar el trámite.

Este trámite está dirigido exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso al nivel secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de México participan en la implementación de este programa, que busca fortalecer el acceso equitativo a la educación básica.