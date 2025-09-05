El ICE detiene a surcoreanos y latinos en redada en planta de Hyundai en Georgia

Corea del Sur expresó su preocupación a la Administración Trump por el megaoperativo de varias agencias federales en una fábrica de autos.

Los Ángeles, 5 de septiembre (LaOpinión).- Al menos 450 personas fueron detenidas en un megaoperativo liderado por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una planta de Hyundai en Georgia.

Entre los detenidos hay decenas de latinos, pero también personas originarias de Corea del Sur, lo que desató una queja formal del Gobierno de ese país a la Administración del Presidente Donald Trump.

"Las actividades económicas de nuestras empresas que invierten en Estados Unidos y los derechos e intereses de nuestros ciudadanos no deben ser violados injustamente", declaró Lee Jae-woong, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del aliado clave de Estados Unidos, indicó la agencia de noticias Yonhap.

El operativo fue realizado por el ICE el jueves en la tarde, además de oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias como la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), entre otras.

“La ATF de Atlanta se unió a HSI, FBI, DEA, ICE, GSP y otras agencias en un importante operativo migratorio en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan, Georgia”, confirmó la ATF en X. “Esto resultó en la detención de aproximadamente 450 inmigrantes indocumentados, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad comunitaria”, añadió.

El Gobierno del Presidente Trump intensificó las acciones contra indocumentados, lo cual incluye investigaciones a empresas bajo sospecha de no aplicar las leyes sobre contratación de personas con autorización de empleo.

Las autoridades de la fábrica informaron que cooperan con las acciones federales, pero no ofrecieron en un comunicado más detalles de la situación.

En una postura oficial, ICE dijo que la operación se centra en “rendición de cuentas”, sin exponer detalles de personas detenidas.

Varios videos en redes sociales mostraron las acciones de la agencia migratoria y otras a nivel federal, donde se puede ver a personas esposadas y separadas por grupos.

