Tesla arma un plan para convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo luego de que la junta directiva de su empresa, Tesla, le presentara este viernes un paquete salarial que podría alcanzar los 900 mil millones de dólares dependiendo si cumple diversos objetivos, señala The New York Times.

Toda la compensación, menciona el Times, se otorgaría en acciones de Tesla. Se espera que el paquete, que debe ser aprobado por los accionistas de la compañía, se someta a votación en la junta anual el 6 de noviembre.

De acuerdo con un documento presentado por Tesla ante el regulador bursátil, Elon Musk, quien presume el título de la persona más rica del planeta, tendría que multiplicar por ocho - ocho mil 500 millones de dólares- el valor bursátil de su empresa durante los próximos 10 años para cobrar el valor total del paquete.

Otro de los requisitos que Musk debe cumplir para sumar los 900 mil millones de dólares a su fortuna, la cual está actualmente valuada en 400 mil millones de dólares, según Forbes, es permanecer en Tesla al menos siete años y medio para cobrar las acciones, y 10 años para obtener el importe total. También tendría que cumplir varios hitos operativos muy ambiciosos, como supervisar el despliegue comercial de un millón de taxis autónomos y robots humanoides, así como multiplicar por más de 24 sus beneficios.

El plan anunciado este viernes no impone restricciones sobre el tiempo que dedica a otras empresas ni a sus actividades políticas. Si bien ejerce un control significativo sobre Tesla, Elon Musk dedica mucho de su tiempo a supervisar otros proyectos. El magnate es el fundador de SpaceX, una compañía de cohetes, y de xAI, una empresa de inteligencia artificial propietaria de la red social X.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo

En diciembre de 2024, Elon Musk se convirtió en la primera persona en acumular un patrimonio neto superior a 400 mil millones de dólares. Este logro se debió principalmente a una importante venta de acciones de su empresa aeroespacial SpaceX, que incrementó el patrimonio neto de Musk en unos 50 mil millones de dólares, situándolo en mil millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El crecimiento de la riqueza de Musk marcó una recuperación sustancial tras un periodo a finales de 2022 en el que experimentó un declive de más de 200 mil millones de dólares.

El resurgimiento de su fortuna se debió, en gran medida, tras la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, de quien Musk fue un importante donante y partidario político lo que le valió ser parte del Gabinete del republicano y ser nombrado como Jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental.