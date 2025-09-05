Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, es asesinado en Veracruz

El director de Seguridad Pública de Cosolapa, Saúl Ríos Reyes, fue asesinado ayer mientras cenaba con su familia en un restaurante de Córdoba, Veracruz.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Director de Seguridad Pública del municipio de Cosolapa, Oaxaca, Saúl Ríos Reyes, fue asesinado a balazos la noche ayer en un restaurante de comida rápida ubicado en el centro de Córdoba, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario cenaba acompañado de su familia en una sucursal de KFC, cuando al menos dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon de manera directa en su contra.

A raíz del atentado, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del ataque para auxiliar a Ríos Reyes; sin embargo, sólo confirmaron el fallecimiento del mando policial, quien recibió varios impactos de arma de fuego.

🚨Ejecutan al Director de Seguridad de Cosolapa, Oaxaca, en restaurante de #Veracruz. 🔴La noche del jueves, Saúl Ríos Reyes, jefe de la policía municipal fue asesinado a balazos por un comando armado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y desplegó peritos para recabar indicios, entre ellos casquillos de arma corta y larga que quedaron en el lugar de los hechos.

El cuerpo de Ríos Reyes fue trasladado al Servicio Médico Forense en el ejido San Miguelito, donde familiares realizaron la identificación oficial antes de iniciar los trámites para su velación y sepultura.

En tanto, las autoridades continúan en la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento, así como de de negocios aledaños y del C4, a fin de obtener pistas que permitan ubicar a los responsables del ataque, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Saúl Ríos Reyes, de 53 años y originario de Zongolica, Veracruz, había asumido el cargo de Director de Seguridad Pública de Cosolapa a inicios de 2025, durante la Administración municipal que encabeza Rogelio Peña Cruz.

Con este homicidio, Veracruz acumula 15 policías asesinados en lo que va del año, ubicándose en quinto lugar a nivel nacional, detrás de Sinaloa con 29 casos, Guanajuato con 25, Michoacán con 22 y Guerrero con 17, de acuerdo con cifras oficiales.