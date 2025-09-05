FGE de Chihuahua identifica 65 cuerpos en crematorio "Plenitud"; ya se entregaron 53

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 4:20 pm

La FGE de Chihuahua informó que fueron identificados 65 cuerpos encontrados en el crematorio "Plenitud", de los cuales, 53 se entregaron a familiares.

Hasta el momento se han presentado 42 denuncias por fraude en contra del crematorio "Plenitud" de Ciudad Juárez, informó la Fiscalía de Chihuahua.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que ya fueron identificados 65 de los cuerpos encontrados en el crematorio "Plenitud" de Ciudad Juárez, de los cuales, 53 ya se entregaron a sus familiares.

Actualmente, las autoridades estatales trabajan para confirmar la identidad de los restos de otras 18 personas con sus familiares, además de que se pudo identificar a una persona más gracias a la información recopilada a través del sitio web habilitado para este caso, informó la dependencia en un comunicado.

Además, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, de la Fiscalía chihuahuense, ha recibido 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.


La Fiscalía de Chihuahua identificó 65 cuerpos encontrados en el crematorio "Plenitud". Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Chihuahua

La FGE de Chihuahua detalló que fue posible identificar a 65 personas cuyos restos fueron hallados en junio pasado en el crematorio "Plenitud" de Ciudad Juárez, esto gracias a los análisis técnico-científicos implementados por los forenses.

Del total de cuerpos cuya identidad fue confirmada, 53 ya fueron entregados a sus familiares, gracias al trabajo realizado por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y especialistas de distintas áreas.

Finalmente, la Fiscalía estatal recalcó que se continuará brindando atención psicológica, información y asesorías a las familias afectadas, por parte de personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE).

El pasado 26 de junio, autoridades chihuahuenses hallaron un total de 383 cuerpos almacenados de manera irregular en las instalaciones del crematorio "Plenitud" ubicado en Ciudad Juárez; presuntamente, los restos fueron acumulados en lugar de ser cremados, mientras que a sus familias les fueron entregadas urnas llenas con cenizas de animales o que no pertenecían a humanos.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante una de las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se sabe que a veces entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares, y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales”, informó el Secretario en julio, y añadió que las investigaciones sobre el caso no serían asumidas por el Gobierno federal.





