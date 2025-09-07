Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

Nora Nancy Gaspar Resendiz

07/09/2025 - 12:05 am

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.

Artículos relacionados

Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y Juan Collado Mocelo han quedado impunes de los señalamientos de corrupción que pesan en su contra. En cada uno de estos casos ha sido cuestionado el desempeño de la FGR.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha garantizado la impunidad en casos de corrupción que involucran a priistas como Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y al abogado de muchos de ellos Juan Collado Mocelo.

En días pasados, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, reveló a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire, que la Fiscalía General nunca presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente tricolor Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aún cuando esta dependencia lo investigaba desde 2022 por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

Algo similar sucedió con Enrique Peña Nieto. También desde 2022 la FGR había informado que tenía al menos tres carpetas de investigación contra el expresidente por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales.

Titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informa del traslado de 26 capos a Estados Unidos. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Sin embargo, en julio pasado el Fiscal Gertz Manero sencillamente indicó que las carpetas de investigación no se judicializaron, es decir no se presentaron ante un juez, porque no se ratificaron las denuncias y porque no le entregaron las pruebas, aún cuando él mismo señaló desde hace tres años que había una investigación en curso y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos distintos datos de prueba que apuntaban a un esquema de enriquecimiento ilícito.

Otros casos han tenido el mismo destino: a Rosario Robles Berlanga, la FGR no pudo comprobar su responsabilidad por la estafa maestra y fue exonerada en febrero de 2023; el exdirector de Pemex, de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, mantiene a su vez un proceso desde hace tiempo en el cual la FGR ha sufrido distintos reveses, más recientemente contra la esposa del exfuncionario por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2013.

"Alito" Moreno

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene acusaciones desde 2022, las cuales no han sido suficientes para que el líder del tricolor enfrente un proceso judicial ya que se encuentra protegido por el fuero. Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se necesita una mayoría de votos de los diputados federales, con la cual sí cuentan Morena y sus aliados.

El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. En agosto pasado, la Sección Instructora que preside el Diputado Flores Cervantes indicó que había una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que acusa a Moreno Cárdenas desde 2022.

La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI.
Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Además, la FGR mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Desde 2022, la FGR ha girado oficios a dependencias del Gobierno federal para que, “con carácter RESERVADO y URGENTE” (sic), le sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, se desempeñó como Gobernador de Campeche. Esta investigación de la FGR contra Moreno Cárdenas, probada por SinEmbargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra éste la Fiscalía de Campeche también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión.

Sin embargo, la FGR nunca presentó una solicitud al Congreso para quitar a "Alito" su fuero y enfrentar estos señalamientos. Así lo confirmó el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, quien indicó que la Fiscalía "nunca presentó ninguna solicitud para quitarle el fuero constitucional al entonces Diputado Alejandro Moreno".

"En los expedientes no hay ninguna solicitud de parte de la Fiscalía. La única y es esto sí también hay que decirlo, porque yo también leí notas, nos hemos metido mucho al caso y sí hay muchas notas donde se habla de una solicitud de la Fiscalía General, pero nunca llegó a la Cámara de Diputados, hay que decirlo, nunca llegó y y solamente quedaron en información periodística", ahondó el Diputado.

Peña Nieto

En julio pasado, una nueva acusación de corrupción se sumó a la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que el medio israelí The Marker reveló que el exmandatario mexicano recibió un soborno de 25 millones de dólares con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional, hechos por los que la FGR dijo que abrió una carpeta de investigación.

Ante los reportes, Gertz Manero explicó el 8 de julio pasado que desde el inicio del sexenio pasado, en 2018, se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias daban lugar a una investigación más sólida.

A lo largo de su sexenio, Peña Nieto y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, las cuales no han llegado a los tribunales.

Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.

¿Qué pasó con esas investigaciones? Nada. Así lo confirmó Gertz Manero que responsabilizó a otras dependencias como la UIF por no haber ratificado la denuncia.

"Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y, hasta el momento, no nos los han entregado", se limitó a decir Gertz Manero el 8 de julio pasado.

Enrique Peña Nieto (EPN) negó que haya recibido un soborno para permitir el funcionamiento de Pegasus. También aseguró que no dio línea para asignar contratos.
El 27 de noviembre de 2018, en el marco de su última gira nacional, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Libramiento de Ciudad Obregón en el estado de Sonora. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Rosario Robles

El 13 de agosto de 2019, durante una audiencia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y por malversación de fondos públicos, por el caso de la denominada Estafa Maestra.

El juzgador determinó que la exfuncionaria pública sí tenía conocimiento de las anomalías y debía informar que la Sedesol se encontraba en el trabajo de justificar miles de millones de pesos faltantes a la ASF. Por este caso, Robles Berlanga permaneció tres años en prisión, durante los cuales se le negó prisión domiciliaria al menos en tres ocasiones, recursos que solicitó reiteradamente argumentado un mal estado de salud..

Rosario Robles Berlanga, durante una presentación en Oaxaca. Foto: Carolina Jiménez, Cuartoscuro

En 2022, la FGR informó en un comunicado que el 17 de agosto de ese año, Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad, por lo que un Juez modificó su medida cautelar a arresto domiciliario, y el 19 de agosto de ese año, la exfuncionaria salió de la cárcel.

En febrero de 2023, la exsecretaria de Desarrollo Social del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, también por el caso de la "Estafa Maestra", con el que se desviaron cinco mil millones de pesos que fueron extraídos de las dos dependencias durante los años en los que Robles estuvo al frente de ellas. Asimismo, se libró de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó y que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

El Juez de Control Roberto Omar Paredes determinó sobreseer la causa penal, por lo que Rosario Robles quedó librada de las medidas cautelares que mantenía aún fuera de prisión; ya no tendría que ir a firmar cada quincena al Reclusorio de Santa Martha y podría salir del país. Aunque la decisión fue apelada, en primera instancia por FGR, la apelación fue desechada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México.

En octubre de 2024, Rosario Robles Berlanga quedó, oficialmente, absuelta de todos los cargos que se le habían imputado por su participación en la llamada "Estafa Maestra", luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió dar "carpetazo" al caso. La sentencia en cuestión fue dictada en febrero de 2023 por el Juez Paredes, y ésta absolvía a Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público.

De este modo, Robles Berlanga quedó absuelta de las acusaciones en su contra por su presunta participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Hoy se demuestra después de tres años que tenía la razón, que soy inocente, siempre di la cara y ahora me toca seguir luchando por muchas mujeres que conocí sin tener la razón”, dijo a medios al salir de la audiencia.

Emilio Lozoya

Otro caso es el del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, que ha tenido sanciones en Estados Unidos y en varios países de América Latina, excepto en México, en donde a pesar de tratarse de un asunto de prioridad nacional, la FGR ha sido, en sus palabras, ineficiente.

Apenas el pasado 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Alejandro Gertz Manero dijo que la causa penal seguía vigente, pero acusó que el proceso contra Emilio Lozoya Austin estaba detenido por trabas judiciales; afirmó que estaba enfrentando "chicanadas" que impedían su resolución.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México. El principal implicado en México es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, quien habría recibido cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

Emilio Lozoya reaparece para audiencia intermedia en el Reclusorio Norte. Foto: Captura de video.

La declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a varios políticos y expresidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.

Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.

"El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.

Juan Collado

El 9 de julio de 2019, el abogado Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 156 millones de pesos, y fraude. El arresto del exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto tuvo lugar cuando comía con Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, en un restaurante de Polanco.

Las investigaciones de la FGR, que llevaron a la aprehensión de Collado, se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en Querétaro, por lo que días después de su arresto, el litigante fue vinculado a proceso y el juez encargado del caso ordenó seis meses de prisión preventiva contra Collado, los cuales cumpliría en el Reclusorio Norte, como medida precautoria.

La investigación señala que el terreno en cuestión fue comprado mediante la Caja Libertad, una Sociedad Financiera Popular (sofipo) ubicada en Querétaro, de la que supuestamente es dueño Collado y fue su presidente hasta su detención. A estas acusaciones se sumó el delito de peculado, por 13 millones 780 mil pesos que habrían sido desviados del erario público del estado de Chihuahua, entre enero de 2013 y marzo de 2014, durante la gestión del exgobernador César Duarte.

Por este último delito, el 1 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Collado Mocelo. La orden se ejecutó la tarde del 30 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encontraba detenido desde 2019, bajo tres procesos federales que tenía en curso, los dos más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En septiembre de 2023, al abogado, que acumulaba tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra, y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos, se le concedió la libertad provisional a Collado Macelo, pero en aquel momento se determinó que debería usar un brazalete electrónico en el tobillo.

Asimismo, el caso del fuero común que enfrentó es una acusación de la Fiscalía de Chihuahua por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos. Los reportes señalaban que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.

Juan Collado tiene prestanombre
Sánchez Montemayor
sería prestanombre de Juan Collado contemplando inmuebles y negocios por 11.7 millones de dólares, más otros tres millones en depósitos en cuentas bancarias en varios países. Foto: Francisco Rodríguez, Cuartoscuro.

Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional al abogado mientras transcurría su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, donde ésta última era la única imputación de las cuatro por la que aún se mantenía al litigante bajo prisión preventiva.

En enero de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la absolución de Juan Collado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales había sido señalado como probable responsable en 2019, luego de que se celebrará una audiencia en la que un Juez determinó levantar las medidas cautelares y otorgar la libertad al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.

En abril de ese mismo año, un Juez federal finalizó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, al considerar que el delito ya había prescrito. El Juzgador de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sobreseyó así el proceso contra el abogado, asestando una nueva derrota a la FGR.

Tras la determinación judicial, el único caso pendiente que mantenía Collado era el de un acuerdo reparatorio que negoció con la Fiscalía de Chihuahua, donde debería de pagar 13.7 millones de pesos con fecha límite al 5 de mayo, de acuerdo con la resolución de un Juez. Una vez que concluya este proceso, Collado terminará todos sus pendientes por los que fue llevado a juicio.

Juan Collado Mocelo fue uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes se encontraban Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exdirector de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Nora Nancy Gaspar Resendiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

2

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

3

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
4

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

5

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
6

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
7

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
8

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

9

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

10

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
11

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

12

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
13

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.
14

Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump

15

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
1

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
2

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
3

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
4

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

5

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
6

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
7

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

8

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
9

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

La Ssa inauguró el día de hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas de salud.
10

La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
11

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
12

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas