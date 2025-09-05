La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 5:53 pm

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.

Gerardo Fernández informó que decidió rechazar la protección que la FGR le asignó a raíz de la denuncia que interpuso contra "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) asignó elementos de la Guardia Nacional (GN) para su protección tras presentar una denuncia en contra de Alejandro "Alito" Moreno por la agresión en su contra; sin embargo, informó que declinará la oferta de custodia.

Mediante una publicación realizada en su cuenta de X, antes Twitter, el morenista desmintió la información publicada por algunos medios, la cual señalaba que había elementos de la GN asignados para proteger su casa en Tepoztlán, Morelos.

Al respecto, el legislador aclaró que los agentes que estaban custodiando su domicilio fueron asignados por la FGR para su protección, luego de que presentara una denuncia en contra del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco priistas más por la agresión en su contra cometida el 27 de agosto.

"Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de 'Alito' Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la Ley", publicó Fernández Noroña.

En otra publicación, el Senador de Morena anunció que, tras conversar con los elementos de la Guardia Nacional que lo custodiaban, decidió declinar la oferta de protección, por lo que enviará un oficio a la Fiscalía General de la República para formalizar su petición.

"Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR", indicó el expresidente de la Mesa Directiva del Senado en redes sociales.

"Alito" reclama a Fernández Noroña por tener protección de la GN

Luego de que Fernández Noroña confirmó que la FGR asignó a elementos de la Guardia Nacional para su protección, "Alito" Moreno le reclamó al Senador por tener como escolta a elementos de las Fuerzas Armadas y lo calificó como un "cobarde" y "chillón".

El priista compartió una publicación en su cuenta de X en la que le exigió al legislador morenista que rechazara la oferta de tener escoltas para cuidarlo, argumentando que se trata de servidores públicos que están al servicio del pueblo, no de funcionarios.

"Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas [servidores públicos] que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón", publicó.

El pasado 27 de agosto, Alejandro "Alito" Moreno y un grupo de legisladores del PRI subieron a la tribuna del Senado de la República al término de la sesión para agredir con golpes e insultos al Senador Gerardo Fernández Noroña, presuntamente debido a que se negó a darle la palabra a la bancada priista.

La agresión quedó captada en varios videos que se hicieron virales en redes sociales, en los cuales se aprecia al menos a cinco personas, incluyendo al líder de los priistas, golpeando al morenista y a otras personas que se encontraban en la tribuna.

A raíz de este ataque, Fernández Noroña informó que interpuso una denuncia en contra de "Alito" Moreno y los demás agresores ante la FGR.

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
La FGR asignó protección de la Guardia NAcional a Gerardo Fernández Noroña tras la agresión de "Alito" Moreno. Foto: Mario Jasso, Curtoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

