Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 6:17 pm

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.

Los empleados de Semarnat acompañaban a Alicia Bárcena al tercer informe del Gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca. 

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo.

El vehículo en el que viajaba el personal de esta dependencia federal, camioneta Nissan blanca con placas de circulación NTP-86-97, se volcó en la carretera federal México-Pachuca cerca del puente vehicular de Tolcayuca, cuando el conductor de la unidad perdió el control. El accidente dejó, además, a otros tres empleados heridos.

Los funcionarios se dirigían a Pachuca para acompañar a Alicia Bárcena, quien había sido invitada especial al tercer informe de Gobierno de Julio Menchaca Salazar, mandatario del estado de Hidalgo, cuando ocurrió el percance.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de Protección Civil acudieron al lugar para ofrecer los primeros auxilios e iniciar las primeras diligencias periciales. Los tres heridos fueron trasladados de urgencia a la clínica Bapeva de Pachuca.

Alicia Bárcena confirmó en sus cuentas oficiales de redes sociales el accidente y lamentó la muerte del integrante del personal de apoyo de la Semarnat. “Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con México”, externó.

La titular de Semarnat se trasladó inmediatamente al hospital al ser notificada de lo ocurrido, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades.

Agradeció, asimismo, el apoyo brindado por el Gobernador Julio Menchaca, el Secretario Guillermo Olivares Reyna y el General Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para atender este percance.

La Semarnat también manifestó su apoyo a las familias de los implicados ante este trágico accidente y expresó sus "más sentidas condolencias a la familia del compañero fallecido, así como de quienes se encuentran heridos”, sentenció.

