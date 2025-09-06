"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 6:48 pm

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".

Paco Ignacio Taibo II recordó que no "no tiene particulares simpatías" con Adán Augusto López, pero aseguró que no lo juzgará sin tener pruebas de su relación con el cártel "La Barredora".

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora", liderado por Hernán Bermúdez Requena.

El funcionario lanzó la petición para que su partido inicie una investigación en contra del exsecretario de Gobernación durante una entrevista para el programa "Largo Aliento", conducido por Sabina Berman y transmitido en el Canal Once, televisora pública.

"Lo que sí pido dentro de Morena es que se investigue, que dé respuestas a las preguntas muy feas de '¿cómo no te enteraste que estabas teniendo como jefe de seguridad a uno de los capos del narco?' Demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia'", dijo Taibo.

Paco Ignacio Taibo II recordó que Morena creó la Comisión de Accesos para analizar el perfil de posibles militantes y determinar si cumplen con los requisitos para sumarse al partido; sin embargo, destacó que no existe un órgano interno que investigue a morenistas.

"El problema ya no es 'tú no puedes entrar', el problema es los que están adentro. No hay una "comisión de revisión 'antisapos', ni la va a poder haber", expresó.

Al respecto, el titular del FCE descartó la posibilidad de proponer al consejo de su partido que se cree un grupo especial para investigar a integrantes de su movimiento, ya que consideró que "suena peligrosísimo crear una comisión de investigación del pasado"; sin embargo, recalcó que es necesario que se inicien las investigaciones necesarias en caso de denuncias.

Paco Ignacio Taibo II afirmó que no juzgará a Adán Augusto López sin tener pruebas de su presunta relación con "La Barredora". Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

El escritor recordó durante la entrevista que "no tiene particulares simpatías" con Adán Augusto López, e incluso reveló que fue él quien le puso el apodo de "El Conde Drácula" como "un acto de maldad", sin embargo, recalcó que no juzgará al Senador morenista sin tener pruebas de su presunta relación con el grupo criminal "La Barredora".

Además, Taibo II criticó la cobertura que dieron algunos medios de comunicación al caso de Adán Augusto López y su presunta relación con "La Barredora", reclamando que "lo impulsos de la prensa canalla es 'júzguenlos, mátenlos, masácrenlos".

Adán Augusto López, líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, fue señalado de presuntamente tener vínculos con "La Barredora", luego de que se reveló que el líder del cártel, Hernán Bermúdez Requena, fue nombrado como Secretario de Seguridad de Tabasco cuando el morenista ocupó el cargo de Gobernador del estado.

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
