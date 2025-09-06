¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 7:25 pm

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.

¿Haces vida sentimental en redes sociales? ¿Tus vínculos emocionales se basan en plataformas digitales para establecer relaciones amorosas? ¡Cuidado, puedes ser víctima de fraudes y extorsiones!

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), a través de su Policía Cibernética, emitió una nueva alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" que puede derivar en sextorsión, robo de identidad o extorsión.

De acuerdo con estas instituciones, los estafadores crean perfiles falsos en redes sociales y "se hacen pasar por personas atractivas para crear vínculos afectivos con los internautas" con la intención de extraer información vital de sus víctimas.

¿Qué clase de fraude representa las "Novias virtuales"?

La Policía Cibernética explicó que, ante el creciente fenómeno de establecer vínculos amorosos en la red virtual, el concepto de "Novia Virtual" ha cobrado fuerza, sobre todo entre jóvenes y adultos que encuentran en las plataformas digitales una vía para establecer estos vínculos.

Ante ello, indicó que dicha actividad podría representar una serie de riesgos significativos en términos de seguridad, privacidad y delitos digitales para quienes la realicen, por ejemplo:

  • Suplantación de identidad, también conocida como catfishing, en la cual los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas atractivas o carismáticas para atraer víctimas con el objetivo de cometer fraude económico, el robo de datos personales o la sextorsión.
  • Uso malicioso de ingeniería social, técnica mediante la cual se manipula a una persona para que revele información sensible. El ciberdelincuente puede obtener respuestas a preguntas de seguridad, contraseñas, ubicaciones frecuentes o nombres de familiares, todo lo cual puede ser utilizado para hackear cuentas, realizar fraudes o usurpar identidades.

¿Qué hacer para evitar ser víctima de las "Novias virtuales"?

Para que las y los internautas no se conviertan en una víctima más de este tipo de ciberfraude, la Policía Cibernética de la SSC-CdMx emitió las siguientes recomendaciones:

  • Evitar compartir datos personales como dirección, lugar de trabajo, escuela, nombres de familiares o cualquier información sensible.
  • No enviar fotos íntimas, ni realizar videollamadas comprometedoras, ya que estas imágenes pueden ser utilizadas para extorsión o difundidas sin su consentimiento (sextorsión).
  • Nunca enviar dinero, ni compartir información financiera: Si su "pareja virtual" pide ayuda económica, aunque sea una pequeña cantidad, es una señal de alerta.
  • Verificar la identidad del otro individuo al solicitar videollamadas desde el inicio, buscar coincidencias de fotos en buscadores inversos como Google Images.
  • No instalar aplicaciones o archivos que envíe la otra persona, pues podrían contener malware o spyware que permita acceder a su cámara, archivos o conversaciones.
  • Usar contraseñas seguras y no repetir claves en distintas cuentas.
  • Configurar bien la privacidad de redes sociales al limitar quién puede ver nuestras publicaciones, fotos o información personal.
  • Hablar con alguien de confianza si se tiene dudas sobre una relación en línea.
  • Denunciar perfiles sospechosos o intentos de fraude. Se puede reportar directamente en la plataforma o ante autoridades como la Policía Cibernética.
La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
La SSC emite estas recomendaciones para evitar ser víctima de las "novias virtuales". Foto: X @SSC_CDMX

Por último, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CdMx y la unidad de Policía Cibernética informaron a la ciudadanía que cuenta con los siguientes contactos para realizar cualquier tipo de denuncia relacionado con las "Novias Virtuales" u otros delitos.

  • Teléfono: 5552425100 extensión 50 86
  • Correo: [email protected]
  • Aplicación mi policía
  • Redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Opinión en Video

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

