El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) acusa a Morena de capturar el Poder Judicial y de imponer así una "tiranía", pero cuando sus gobernantes han tenido oportunidad se han apropiado de los poderes judiciales de los estados, como en Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes, donde hasta violó la Constitución para imponer como Magistrada presidenta a la hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

La panista María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial de ese partido, Josefina Vázquez Mota, y exfuncionaria de la actual gestión que encabeza en Aguascalientes, Teresa Jiménez, fue electa como Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la entidad contraviniendo la propia Constitución estatal, que en su artículo 51 establece que la titularidad del Poder Judicial corresponde a quien obtuvo más votos en las urnas.

Pese a no haber sido la más votada en estas elecciones, Ocampo Vázquez recibió el respaldo de magistradas y magistrados del estado para ejercer este cargo público durante los próximos dos años. Ocampo Vázquez consiguió un total de 82 mil 946 votos, ocupando el sexto lugar frente a Felipe Ávila Orozco, quien logró 88 mil 635 votos y, después, a Mariana de Fátima de León Barba que ganó con 85 mil 930 votos.

El artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes establece que "la representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género". En ese sentido, se desconoce cuál y cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo para su elección.

María José Ocampo Vázquez se desempeñó hasta hace poco como Directora General de Política Social y Planeación de la Gobernadora Teresa Jiménez Esquivel. Ocampo Vázquez milita en el PAN desde 2019. Ese año se desempeñó como directora general de Desarrollo Social en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, del hoy Senador Enrique Vargas del Villar.

La madre de la Magistrada presidenta de Aguascalientes, Josefina Vázquez Mota, acompañó a la actual Gobernadora Teresa Jiménez en el pasado proceso electoral del estado de junio de 2022. Fue una de las dos mujeres panistas que la arroparon en su cierre de campaña.

La otra asistente a ese acto fue la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, en cuya entidad una de sus colaboradoras ahora preside el Poder Judicial. Se trata de Marcela Herrera Sandoval, quien fue parte del Gabinete estatal en el arranque del Gobierno de Campos Galván, como directora de Profesiones de la Secretaría de Educación y Deporte. Cuestionada por sus vínculos con Campos Galván, Herrera Sandoval ha dicho que no tiene vínculos políticos.

No es el único caso. Francisco Javier Acosta Molina presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial. Anteriormente se desempeñó como director de la Consejería Jurídica de la actual administración estatal, y desde 2019 milita en el PAN, de acuerdo con los registros del Padrón Nacional del partido.

En Yucatán, la Reforma Judicial del estado amplió el período de algunos magistrados ligados al exgobernador panista Mauricio Vila, con lo cual algunos estarán en sus cargos hasta 2036 y otros hasta 2042. La norma estatal fue impugnada por el Gobierno federal, pero en una de las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presidía Norma Piña la dejó en firme.

Fue en marzo pasado, cuando el Congreso de Yucatán aprobó su Reforma Judicial en la que se establece un artículo transitorio que permite la permanencia de seis magistrados que fueron designados durante el Gobierno de Mauricio Vila, del 2018 al 2024.

Gracias a una negociación en el Congreso local, entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), seis de 12 magistrados que fueron elegidos durante el sexenio de Vila, de un total de 15 que conforman el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, podrán permanecer en sus respectivos cargos. En tanto los otros nueve magistrados serán sustituidos en dos etapas y mediante el voto directo. La primera etapa inicia el próximo 1 de septiembre y la segunda será en 2026.

Lo anterior significa que quienes fueron electos en 2025 o serán electos en 2026 concluirán su periodo en 2033 y 2036, respectivamente, mientras que quienes sean elegidos en 2027, dejarán sus cargos hasta 2036 y 2042, lo que la Ministra Lenia Batres recordó es “desproporcionado e inconstitucional”, ya que estos periodos van de los 11 a los 15 años, un incongruencia a lo establecido en la Constitución federal, en la que éstos plazos van de los cinco a los ocho años.

Los magistrados que están siendo señalados de beneficiarse de la reforma judicial estatal son: la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, María Carolina Canto Valdez y los presidentes de las salas colegiadas: Mario Castro Alcocer, Patricia Gamboa Wong, Lizette Mimenza Herrera, Alberto Salum Ventre y Mauricio Tappan Silveira, quienes también han sido ligados al exgobernador panista Mauricio Vila.