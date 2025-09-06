VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

05/09/2025 - 7:51 pm

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.

Hugo Aguilar, Ministro presidente de la SCJN, saludó y respondió las preguntas de ciudadanas y ciudadanos que estaban en la calle frente a la sede de la Suprema Corte.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- En un hecho inédito, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle este viernes para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.

El abogado salió de la sede de la Corte para encontrarse con un grupo de personas que estaban reunidas frente al recinto, tras sostener un encuentro con mujeres indígenas que ocuparán puestos en distintas áreas del alto tribunal.

Frente a la puerta principal de la SCJN, Hugo Aguilar saludó de mano a ciudadanas y ciudadanos, escuchó algunas de sus demandas y respondió a varias de las preguntas que le formularon. Posteriormente, ingresó de nuevo al edificio de la Corte.

Por su parte, algunas de las personas que estaban en el lugar aprovecharon este suceso para tomarse una foto con el nuevo Ministro presidente y también para manifestarle su respaldo en el cargo que ocupa desde el pasado 1 de septiembre.

"En usted confiamos", "éxito" y "qué Dios lo bendiga", se escucha decir a varias personas en un video que circula en redes sociales.

Cabe mencionar que la salida del Ministro presidente, Hugo Aguilar, de la sede de la SCJN para hablar con las y los ciudadanos en la calle es un hecho que rompe esquemas, ya que ningún otro integrante de la Corte había salido anteriormente para dialogar directamente con la gente.

La Nueva Suprema Corte cambia las reglas para acercarse a la gente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el jueves su nuevo reglamento, en el que se incluyen normas que garantizan que las ministras y ministros que la integran tengan más cercanía con la gente, además de que sean más eficientes en su labor.

Entre las nuevas reglas, firmadas por el Ministro Presidente Hugo Aguilar, destaca que se llevarán a cabo sesiones públicas de lunes a jueves en la sede de la SCJN, con la posibilidad de sesionar en sedes ubicadas en distintas comunidades de todo el país "cuando así lo determine en razón del interés y trascendencia del asunto en cuestión".

También se establece que se mantendrá la figura de las sesiones privadas, las cuales se celebrarán "de manera excepcional, cuando la presidencia de la SCJN así lo determine".

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

