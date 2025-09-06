Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 9:15 pm

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.

Para el empresario de las telecomunicaciones el Plan México, elaborado por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, ofrece perspectivas alentadoras para las inversiones privadas, lo que permitirá acelerar el desarrollo del país. 

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de estas empresas para continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México que delineó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir fomentando la prosperidad nacional.

“Las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población”, señaló el presidente del consejo de administración de América Móvil.

El empresario, hijo de Carlos Slim Helú y heredero de este conglomerado empresarial, emitió esta postura durante su intervención en el foro “México Siglo 21: Mentes que iluminan el futuro”, evento para becarios de la Fundación Telmex-Telcel.

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
Carlos Slim Helú durante el evento de Fundación Telmex Telcel “México Siglo XXI #MSXXI”, el encuentro anual de Fundación con sus becarios, en el Auditorio Nacional. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

Para Slim Domit la coyuntura por la que atraviesa México vuelve factible el aceleramiento del desarrollo. Para ello, el empresario consideró indispensable sostener una inversión anual equivalente al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de la cual más del 80 por ciento deberá provenir de capital privado para cumplir con las metas del Plan México.

Sobre sus empresas, Slim Domit dijo que continuarán destinando recursos estratégicos para expandir la cobertura de telecomunicaciones y fortalecer la infraestructura digital del país.

“En Telmex y Telcel somos plenamente conscientes de la importancia y la responsabilidad que implica el desarrollo de las telecomunicaciones y la conectividad. Hace más de tres décadas transformamos a una empresa pública de telefonía ineficiente y obsoleta en una de clase mundial", subrayó.

“La conectividad fortalece nuestra capacidad de aprender, cuidar nuestra salud, entretenernos y compartir ideas. Impulsada por la inteligencia artificial, ya es una realidad potencializadora de nuestras actividades y nuestras capacidades. Su mejor alcance y precisión es exponencial", dijo Slim Domit al respecto de la importancia económica del sector telecomunicaciones para potenciar el crecimiento económico y destacó que continuarán invirtiendo en la mejora de su infraestructura.

Carlos Slim Domit recordó, además, "que millones de personas en el país viven en pobreza extrema e inseguridad alimentaria, por lo que la Fundación Carlos Slim se ha sumado con la Red Nacional de Bancos de Alimentos que, mediante la recuperación y redistribución de alimentos, atienden actualmente a dos millones y medio de personas.

“Con el fortalecimiento de su infraestructura y capacidad logística, buscamos llegar a más de ocho millones de personas hacia el 2028, es decir, en tres años”, dijo.

