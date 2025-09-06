Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 9:43 pm

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.

Las oficinas móviles del Tesomóvil que recorren la CdMx cambian de ubicación cada mes y brindan atención de lunes a viernes.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Si vives en la Ciudad de México (CdMx) ya no tendrás que viajar muy lejos para acudir a las oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil; a continuación te decimos cómo ubicarlo y qué trámites o pagos puedes realizar.

El Gobierno de la CdMx implementó dicha estrategia con el propósito de que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de la Tesorería y cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de desplazarse largas distancias, a través de módulos de atención itinerantes.

Estas oficinas móviles cambian de ubicación cada mes para llegar a todas las y los habitantes de la capital, además de que brindan atención de lunes a viernes en un horario extendido.

¿Qué es y dónde se ubica el Tesomóvil?

El Tesomóvil es una unidad móvil de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CdMx que recorre la ciudad para que las y los capitalinos puedan acudir a realizar trámites o pagos sin tener que viajar muy lejos de su hogar y sin largas filas.

Estas oficinas itinerantes cambian de ubicación cada mes para beneficiar a habitantes de toda la ciudad, por lo que se puede consultar su ubicación consultando el sitio web oficial de dicha dependencia (accede dando clic aquí).

El horario de atención en el Tesomóvil es de lunes a jueves de 9:00 horas a 20:00 horas y los viernes de 9:00 horas a 18:00 horas.

¿Qué trámites y pagos se pueden hacer?

Las y los capitalinos podrán realizar distintos trámites en el Tesomóvil, relacionados con actas del Registro Civil, certificados o constancias, por ejemplo:

  • Copias certificadas de acta de nacimiento, matrimonio y defunción.
  • Certificaciones de pago.
  • Constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría General de la CdMx.
  • Constancias de adeudos de Predial y Agua.

Además, en las oficinas móviles de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CdMx se pueden realizar pagos de servicios y trámites, tales como:

  • Predial (vigente y vencido)
  • Tenencia (vigente y vencida)
  • Agua (vigente y vencida)
  • Impuesto Sobre Nóminas (solo con línea de captura)
  • Licencias y permisos de conducir
  • Derechos de control vehicular
  • Derechos del Registro Civil
  • Multas por verificación extemporánea y de medio ambiente
  • Línea de captura vigente

Cabe mencionar que en el Tesomóvil es posible pagar con efectivo, tarjeta de crédito o de débito.

