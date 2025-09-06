RESEÑA ¬ Un grupo de amigos vive "una pijamada de terror" junto a un bosque maldito

Un bosque, una bruja, una noche de lluvia. La novela gráfica de Michael Regina, Una pijamada de terror, reunirá a un grupo de amigos para enfrentar sus mayores miedos y encarar al mal como nunca lo habían experimentado.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– Matt vive junto a Judy, su hermana, un duelo del que piensa que difícilmente se recuperará. Encerrado en sí mismo se aleja de todo su entorno, hasta que sus amigos se deciden a ayudarle a superar la muerte de Ruby, su querida niñera de toda la vida, y vivir como antes una noche en su casa con películas de terror.

La noche va según lo planeado, hasta que llega la señora Swan, la nueva niñera que, a primera vista, parece genial. Los deja hacer prácticamente todo. Solo que hay algo raro en ella y Matt empieza a sospechar que no es quien dice ser…

Se trata de la novela gráfica de Michael Regina, Una pijamada de terror, que edita VR Editoras en México. Una historia que transcurre junto a un bosque maldito por una bruja que hace mucho tiempo vivió en carne propia la pérdida de lo más querido para ella, una pérdida que hará pagar a todos los niños que se le crucen en su camino.