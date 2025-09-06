ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

En entrevista con "Los Periodistas", Juan Carlos Monedero, platicó sobre las recientes acciones y amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente en países como Venezuela y México para combatir a organizaciones criminales.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Los gobiernos de izquierda en todo el mundo necesitan compensar con sensatez la locura de Estados Unidos y su Presidente Donald Trump, quien impulsa una política de odio, guerra e intervencionismo, sostuvo en entrevista el periodista, analista político y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

"Tenemos que ayudar a que los sectores progresistas pongan sensatez, a que no se toleren las barrabasadas, los errores, ni las tonterías porque el mundo necesita compensar tanta locura, el mundo necesita equilibrar tanta locura. Yo creo que al final se va a equilibrar porque Xi Ping y esta gente son sensatos y quieren un mundo basado en reglas, quieren seguir articulando un mundo sobre la base de las instituciones que ya no le sirven a Estados Unidos. Pero entre tantos puede haber ahí un tiempo intermedio donde se nos puede poblar el mundo de monstruos".

Monedero destacó el caso de México, donde a pesar de las amenazas de Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha mantenido firme y no ha cedido a las provocaciones apostando siempre por el diálogo respetuoso.

"En este mundo estremecido, en este mundo terrible pues hay gente sensata entre ellos está Claudia Sheinbaum que ha firmado esta carta de Celac diciendo ‘no traigan guerra al continente americano, no queremos guerra’, pero tiene que pelear con gente que está dispuesta a que todo arda antes de que siga gobernando".

Asimismo, Juan Carlos Monedero criticó que en países de Latinoamérica donde la derecha no gobierna, aliente a Estados Unidos seguir con su política de guerra.

"Lo que me parte el corazón es que las derechas que no están gobernando en México, España, en Colombia están alentado a que Estados Unidos invada los países, están alentado a que bombardeen los países, están alentando de que asesinen".

Este viernes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para renombrar al Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”. De esta manera, el mandatario cumple su promesa de campaña de realinear la misión militar del país restaurando el nombre que tuvo esta dependencia hasta poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La medida, la cual ya había sido anunciada por Trump, tiene como objetivo promover una imagen de las fuerzas armadas más agresiva ante el mundo. Con el cambio, Trump busca proyectar fuerza en lugar de la "conciencia" que, según él y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, nubló la moral y la misión de las fuerzas armadas durante la Presidencia del demócrata Joe Biden.

Al respecto, Monedero Recordó que históricamente Estados Unidos ha inventado conflictos con otras naciones para invadirlos y, posteriormente, apropiarse de sus recursos.

"Estados Unidos siempre ha inventado agresiones para intentar justificar intervenciones que existían previamente. Siempre articulan una excusa, lo que pasa es que estamos en 2025 y la excusas se les han gastado".

Finalmente, el analista dijo que no ve viables las amenazas de Trump de invadir Venezuela y aseguró que se trata de una estrategia para intimidar.

"Yo creo que no. Creo que forma parte de la bravuconería de Donald Trump que sabe que amenazando consigue resultados. Lo hemos visto con los aranceles, que amenaza para que la gente asustada negocie en una situación de debilidad".