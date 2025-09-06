La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Mientras la economía de los Estados Unidos registra pérdidas accionarias, descensos en las tasas de interés e incrementos en la tasa de desempleo; la economía mexicana cierra la primera semana de septiembre con avances históricos en la BMV que refuerzan la perspectiva de crecimiento.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso ligeramente superior al tres por ciento de sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico que superó las 60 mil unidades.

De acuerdo con S&P/BMV IPC (Standard and Poors / Bolsa Mexicana de Valores Índice de Precios y Cotizaciones) la BMV registró avances y subió un 3.02 por ciento en la semana.

El índice mexicano había registrado su cierre máximo con 59 mil 867.62 unidades, tras el del pasado martes 2 de septiembre cuando llegó a 59 mil 747.88 unidades, para apuntarse este resultado al cierre de la semana.

🚨 Este 5 de septiembre nuestro principal indicador: S&P/BMV IPC alcanzó un nuevo máximo histórico. Conoce el resumen de las operaciones del mercado de capitales de la #BMV en nuestro #BoletínSemanal pic.twitter.com/dfzzjXWAPF — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) September 6, 2025

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, el IPC, principal indicador de la BMV, “cerró la semana con una ganancia del 3.02 por ciento, el mayor avance desde la última semana de abril (cuando ganó 6.98 por ciento) para alcanzar un nuevo máximo histórico de 60 mil 479.76 unidades”, destacó la especialista financiera.

Con este resultado histórico la economía mexicana se refuerza al apreciarse el peso mexicano en un 0.14 por ciento o 2.59 centavos impactando el tipo de cambio que se ubicó en 18.71 unidades por dólar al cierre, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

A nivel de empresas que cotizan en la BMV este cierre representa un avance accionario que incrementa su valor. Por ejemplo, las acciones de la minera Industrias Peñoles, registró una ganancia de 4.11 por ciento a 721.08 pesos, seguidas por las de Grupo Carso, de Carlos Slim, que subió 3.82 por ciento a 131.83 pesos.

EU, economía a la baja

En comparación con este avance registrado en la Bolsa Mexicana de Valores, la situación en los Estados Unidos mostró un caída accionaria ante la incertidumbre de los inversores por una desaceleración económica tras el aumento en la tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto pasado.

Indicadores económicos como el Dow Jones reportaron una baja de 0.48 por ciento, en los 45 mil 400.86 enteros, seguida por el S&P 500 que cedió 0.32 por ciento, con 6 mil 481.50 puntos, mientras que el Nasdaq cayó 0.03 por ciento, a 21 mil 700.39 unidades.

La preocupación por este descenso tiene que ver con la preocupación de los inversionistas por la caída del empleo en el mercado laboral del país vecino, lo que terminará afectando el dinamismo económico y una menor expectativa en las tasas de interés.

“Las malas noticias para el empleo son buenas noticias para los inversores que quieren tasas más bajas. Un recorte en septiembre es casi seguro y octubre está cada vez más en juego. El mercado laboral podría estar a punto de estancarse a medida que el crecimiento del empleo se frena”, dijo a Bloomberg David Russel, de TradeStation.