Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La Comisión Europea impuso una multa de tres mil 500 millones de dólares a Google por prácticas anticompetitivas, lo que Trump calificó como "una injusticia".

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, amenazó este viernes a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google tras ser declarada culpable de prácticas monopólicas.

La Comisión Europea le ordenó a la empresa tecnológica pagar una sanción de dos mil 950 millones de euros (equivalente a tres mil 500 millones de dólares) por “prácticas anticompetitivas en su sistema publicitario”.

El mandatario estadounidense calificó dicha multa como "una injusticia" y aseguró que su Administración no permitirá que la UE continúe con sus "acciones discriminatorias" contra empresas de Estados Unidos, a través de una publicación en su plataforma Truth Social.

Trump amenazó a la Unión Europea con iniciar un procedimiento para imponer sanciones económicas, como nuevos aranceles, en caso de que no se retracten de imponer la multa multimillonaria a Google.

"Europa impuso hoy una multa de tres mil 500 millones de dólares a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses. ¡Es una injusticia que el contribuyente estadounidense no tolerará! Como ya he dicho, mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan. Apple, por ejemplo, se vio obligada a pagar una multa de 17.000 millones de dólares que, en mi opinión, no debería haberse aplicado. ¡Deberían recuperar su dinero! No podemos permitir que esto le suceda al brillante e inaudito ingenio estadounidense y, si ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento de la Sección 301 para anular las injustas sanciones impuestas a estas empresas estadounidenses contribuyentes", publicó.

En una publicación posterior, el Presidente de EU recordó que Google pagó en el pasado un total de 13 mil millones de dólares por sanciones, por lo que insistió en que la Unión Europea debe frenar estas multas.

"Google también ha pagado, en el pasado, 13 mil millones de dólares en reclamaciones y cargos falsos, por un total de 16 mil 500 millones de dólares. ¡Qué locura! ¡La Unión Europea debe detener esta práctica contra las empresas estadounidenses, INMEDIATAMENTE!", publicó Trump.

Unión Europea impone multa multimillonaria a Google

La Comisión Europea impuso a Google una multa de dos mil 950 millones de euros (350 millones de dólares), la segunda sanción más alta de la historia, debido a que infringió "las normas antimonopolio de la Unión Europea al distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria”.

La empresa tecnológica fue acusada de favorecer sus propios servicios de publicidad digital, lo que afectó a otros proveedores de servicios de publicidad digital, anunciantes y editores digitales.

Además, la UE le dio a Google un plazo de 60 días para proponer una solución satisfactoria ante tal situación, y en caso de no hacerlo se verá obligada a vender una parte de su negocio publicitario.