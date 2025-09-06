ENTREVISTA ¬ Giovanna Reni explora en su novela el cuerpo como sustancia… y adicción

Obed Rosas

06/09/2025 - 12:00 am

Artículos relacionados

“Giovanna Reni construye un universo hecho de fragmentos, silencios y palabras exactas que exploran lo que somos cuando no cabemos en las formas tradicionales: el amor que no basta, el cuerpo que no encaja, la herida que no cierra, la voz que busca su propio eco”. Así reseñan su debut literario Sustancias incompletas, sobre el cual habló en e trevista.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Marion y Paris son jóvenes. Son pareja. Se exponen continuamente a transgresiones en su búsqueda de experiencias extremas. Desean el éxtasis que emana de sus cuerpos llevados al límite. Ambos son protagonistas de Sustancias incompletas (Suma), el debut literario de Giovanna Reni, quien explora en esta novela el cuerpo como sustancia… y adicción.

“Ella va descubriendo desde el principio de la historia cosas que no sabía que existían, y conforme va evolucionando empieza a encontrar facetas de ella que la sorprenden, que la entristecen, que le dan miedo, y las encuentra, curiosamente, a través de su relación con Paris”, comentó Reni en entrevista con SinEmbargo.

Paris es un tipo es impredecible, irascible, volátil. Ante todas estas conductas Marion vive experiencias, agradables o desagradables, que la llevan a sumergirse en un diálogo interior en el que va diseccionando su relación, su vida y a ella misma.

“Tiene un diálogo interno tremendo, se la pasa, ‘a ver, pero es que esto sí, pero es que esto no, pero es que siento que en esta parte estoy fallando y soy yo, acá es él’. Entonces sí creo que él, Paris, genera en Marion gran parte de este diálogo interno y es un factor determinante de su relación con él para que ella descubra quién es y cómo está actuando y por qué está actuando de esa forma”, comentó la autora en entrevista.

“Entonces su pensamiento empieza a ser muy distinto y aquí es donde va muy ligado este tema del cuerpo como sustancia y como adicción, al mismo tiempo. O sea, el cuerpo cuando estás alterado, tu cerebro segrega neurotransmisores y empiezan a correr y hacen un efecto que hace que tú lo interpretes como necesito hacer esto, necesito hacer lo otro y cuando baja esa excitación o ese estado de conciencia o emocional alterado, entonces empieza a pensar. Es como si fueran dos personas distintas”.

En ese sentido, Giovanna Reni apuntó que el deseo es detonado por todo estos impulsos químicos, biológicos y bioquímicos, que se van hilando con todas las decisiones que Marion va tomando. “El deseo es en sí parte esencial del desarrollo de los personajes”.

“Es también la referencia de lo poderoso que es el efecto que puede tener una sustancia externa sobre el cuerpo, pero al final lo único que hacen las sustancias externas es abrir o cerrar puertitas en nuestros propios neurotransmisores. Entonces, al final es el cuerpo, no es que seas víctima de la sustancia por sí misma, o sea, estás teniendo una reacción de tu cuerpo a eso”, refirió.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
2

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

3

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
4

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

5

La tensión en Venezuela escala: EU amenaza con derribar aviones y Maduro responde

6

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
7

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
8

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
9

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

10

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
11

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

Playas de Nayarit
12

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
13

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

14

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

A partir de este mes, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina.
15

Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

2

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
3

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
4

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
5

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
6

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
7

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
8

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
9

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
10

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
11

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
12

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"