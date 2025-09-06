Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

La CATEM tiene un oscuro historial de señalamientos por presuntas actividades delictivas que van desde extorsiones, secuestro, cobros de piso y desapariciones; destaca el protagonismo de Pedro Haces como líder de esta asociación sindical.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) catearon la tarde este viernes la sede sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, Durango.

Los elementos de seguridad acordonaron la sede de la CATEM, ubicadas sobre la calle Allende, entre las vialidades 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, para impedir la entrada de civiles mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales pertinentes.

De acuerdo con el testimonio de transeúntes, las puertas de esta asociación sindical -perteneciente al diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba- fueron derribadas para que se realizaran las labores judiciales del cateo en el que se aseguró documentación.

El Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM pidió a la Fiscalía General de Durango (FGE) informar "con nombre y apellido qué denuncias hay en contra de la Federación estatal, ya que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal".

"Queremos dejar en claro que la CATEM no nació ni existe para ser utilizada en prácticas que atenten contra el Estado de Derecho, estamos comprometidos con la legalidad, la justicia y la transparencia, y por ello exigimos que este asunto se esclarezca a fondo, caiga quien caiga", señaló en un comunicado firmado por Erik R. Osornio Medina, secretario de Organización.

CATEM, en la mira de las autoridades

En diversos estados del país se han hecho acusaciones contra la CATEM, sindicato de Pedro Haces -allegado de Ricardo Monreal Ávila-, por delitos que van desde la extorsión al secuestro y la desaparición. Este gremio no sólo ha sido señalado en Durango, también acumula denuncias en Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua.

Esta organización ha sido señalada en la región de La Laguna por parte de diversos sectores. Empresarios, ganaderos, transportistas y productores lecheros, acusan a sus representantes de llevar a cabo presuntas prácticas de extorsión sistemática, así como tener nexos con el crimen organizado.

Apenas en julio pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

En Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

En Querétaro, durante julio, trabajadores de Kimtech y el sindicato CTC Bajío denunciaron a Erick Osornio, dirigente estatal de CATEM, por cobrar durante año y medio cuotas semanales de 40 pesos a más de 200 empleados —unos 576 mil pesos en total— sin contar con representación legal acreditada ni brindar prestaciones o gestiones sindicales.

El 21 de agosto la Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, los sectores productivos de la Laguna de Durango dijeron no aguantar más debido a que las afectaciones causadas por el sindicato de Haces que, dijeron, llegan a campesinos, transportistas, comerciantes, restauranteros y hasta pequeños prestadores de servicios.