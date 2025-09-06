Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 10:47 pm

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.

La CATEM tiene un oscuro historial de señalamientos por presuntas actividades delictivas que van desde extorsiones, secuestro, cobros de piso y desapariciones; destaca el protagonismo de Pedro Haces como líder de esta asociación sindical. 

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) catearon la tarde este viernes la sede sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Gómez Palacio, Durango.

Los elementos de seguridad acordonaron la sede de la CATEM, ubicadas sobre la calle Allende, entre las vialidades 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, para impedir la entrada de civiles mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales pertinentes.

De acuerdo con el testimonio de transeúntes, las puertas de esta asociación sindical -perteneciente al diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba- fueron derribadas para que se realizaran las labores judiciales del cateo en el que se aseguró documentación.

El Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM pidió a la Fiscalía General de Durango (FGE) informar "con nombre y apellido qué denuncias hay en contra de la Federación estatal, ya que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal".

En diversos estados del país surgen acusaciones contra la CATEM, sindicato de Pedro Haces, sobre delitos que van desde la extorsión al secuestro y la desaparición. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

"Queremos dejar en claro que la CATEM no nació ni existe para ser utilizada en prácticas que atenten contra el Estado de Derecho, estamos comprometidos con la legalidad, la justicia y la transparencia, y por ello exigimos que este asunto se esclarezca a fondo, caiga quien caiga", señaló en un comunicado firmado por Erik R. Osornio Medina, secretario de Organización.

CATEM, en la mira de las autoridades

En diversos estados del país se han hecho acusaciones contra la CATEM, sindicato de Pedro Haces -allegado de Ricardo Monreal Ávila-, por delitos que van desde la extorsión al secuestro y la desaparición. Este gremio no sólo ha sido señalado en Durango, también acumula denuncias en Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua.

Esta organización ha sido señalada en la región de La Laguna por parte de diversos sectores. Empresarios, ganaderos, transportistas y productores lecheros, acusan a sus representantes de llevar a cabo presuntas prácticas de extorsión sistemática, así como tener nexos con el crimen organizado.

Apenas en julio pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

En Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

En Querétaro, durante julio, trabajadores de Kimtech y el sindicato CTC Bajío denunciaron a Erick Osornio, dirigente estatal de CATEM, por cobrar durante año y medio cuotas semanales de 40 pesos a más de 200 empleados —unos 576 mil pesos en total— sin contar con representación legal acreditada ni brindar prestaciones o gestiones sindicales.

El 21 de agosto la Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, los sectores productivos de la Laguna de Durango dijeron no aguantar más debido a que las afectaciones causadas por el sindicato de Haces que, dijeron, llegan a campesinos, transportistas, comerciantes, restauranteros y hasta pequeños prestadores de servicios.

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Nepotismo morenista vs carroña verde

"El problema para la Presidenta es que quienes deberían de operar políticamente el tema, la Secretaria de...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Las ausencias del Informe

"El Informe era la oportunidad para reconocer que el Estado ha fallado y que se necesita un...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (1)

"La Ley se escribe arriba y se aprueba abajo. El equilibrio de poderes no ha sido más...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas
El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
1

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
2

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

3

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
4

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
5

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

6

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

María José Ocampo Vázquez fue electa Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA) pese a no contar con mayoría de votos.
7

La hija de Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes sin ser la más votada

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
8

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

9

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
10

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
11

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
12

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Playas de Nayarit
13

Sol, arena y mar: Cuatro playas de Nayarit que son la respuesta a tus deseos

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
14

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta

- Irving Espinosa Betanzo, Ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomo posesión el pasado 1 de septiembre, afirmó que a tan solo unos días de haber asumido su cargo han descubierto parte de la opacidad y los excesos con los que se manejaba la Corte que encabezaba Norma Lucía Piña Hernández.
15

ENTREVISTA ¬ Descubrimos una Corte de opacidad y excesos: Ministro Espinosa Betanzo

1

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
2

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
3

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
4

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
5

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
6

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero

El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
7

El Departamento de Guerra vuelve; Trump firma orden para renombrar a dependencia

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
8

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

La SSC emitió una alerta para advertir a los usuarios de internet de una emergente modalidad de fraude denominado "Novias Virtuales" para evitar extorsión.
9

¡Cuidado con las "Novias Virtuales"! La SSC-CdMx alerta por este modo de ciberfraude

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
10

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
11

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Fernández Noroña confirmó que la FGR le asignó protección de la GN tras presentar una denuncia contra "Alito" Moreno e informó que rechazará custodia.
12

La FGR asigna protección a Noroña tras denunciar a "Alito"; Senador rechaza escolta