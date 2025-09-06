VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 10:56 pm

Martín Arellano, periodista mexicano radicado en Sinaloa, falleció tras sufrir un infarto. Antes de morir, documento a través de redes sociales las carencias de la clínica del IMSS en donde fue atendido.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El periodista Martín Arellano Solorio falleció este viernes tras sufrir un infarto y en sus últimas horas documentó a través de su cuenta en X (antes Twitter) la mala atención que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde no habría recibido la atención debida.

Fue al mediodía del jueves 4 de septiembre cuando Arellano, originario de Sinaloa, publicó en la red social que sufría un posible infarto; sin embargo, no podía solicitar ayuda a través de la aplicación móvil del IMSS, ya que la herramienta de "Código infarto" sólo sirve para mostrar un mapa con la ubicación de clínicas en donde es posible atender dichas emergencias.

"Retuit, por favor. Necesito ayuda, IMSS, probable infarto y no hay aplicación 'Código infarto' ni puedo moverme", escribió el periodista en X, en una publicación donde etiquetó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director general del Instituto, Zoé Robledo.

Horas más tarde, Arellano Solorio reportó que había sido atendido y estabilizado en una unidad de la Cruz Roja. "[El] IMSS no sirve en estos casos", afirmó el comunicador.

Alrededor de las 17:00 horas, el periodista informó que había sido trasladado a un hospital del IMSS de Mazatlán, donde fue puesto en una camilla y se le hizo esperar en un pasillo.

En punto de las 17:53 horas Martín Arellano publicó un video de apenas un segundo de duración en el que grabó la vista que tenía desde su camilla. "Desde mi pasillo. Con calidad de urgente", fueron las palabras con las que acompañó su publicación. Ésa fue la última actualización que hizo.

Colegas lamentan muerte del periodista

Tras difundirse la noticia sobre el fallecimiento de Martín Arellano, miembros del gremio periodístico mexicano expresaron sus condolencias por el lamentable hecho, a través de mensajes en redes sociales.

"Martín fue más que un periodista: fue un aliado, un amigo y un ser humano solidario, cuya integridad no se doblegaba ante el poder", escribió la periodista Guadalupe Lizárraga, quien afirmó que estará siempre agradecida con él "por sus videos en entrevistas y análisis que fueron clave para que muchos entendieran la complejidad de la injerencia y la desinformación promovida por las mismas autoridades".

"Martín Arellano fue, por años, un gran compañero de esta red social. Comprometido, de izquierda, le dolían las injusticias. Lo recordaré siempre con mucho cariño", expreso el analista político Abraham Mendieta.

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

