VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Martín Arellano, periodista mexicano radicado en Sinaloa, falleció tras sufrir un infarto. Antes de morir, documento a través de redes sociales las carencias de la clínica del IMSS en donde fue atendido.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El periodista Martín Arellano Solorio falleció este viernes tras sufrir un infarto y en sus últimas horas documentó a través de su cuenta en X (antes Twitter) la mala atención que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde no habría recibido la atención debida.

Fue al mediodía del jueves 4 de septiembre cuando Arellano, originario de Sinaloa, publicó en la red social que sufría un posible infarto; sin embargo, no podía solicitar ayuda a través de la aplicación móvil del IMSS, ya que la herramienta de "Código infarto" sólo sirve para mostrar un mapa con la ubicación de clínicas en donde es posible atender dichas emergencias.

RT POR FAVOR Necesito ayuda @Tu_IMSS probable infarto y no hay aplicación código infarto ni puedo moverme. @zoerobledo @Claudiashein — Martín_Arellano (@Arellano_Mex) September 4, 2025

"Retuit, por favor. Necesito ayuda, IMSS, probable infarto y no hay aplicación 'Código infarto' ni puedo moverme", escribió el periodista en X, en una publicación donde etiquetó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director general del Instituto, Zoé Robledo.

Horas más tarde, Arellano Solorio reportó que había sido atendido y estabilizado en una unidad de la Cruz Roja. "[El] IMSS no sirve en estos casos", afirmó el comunicador.

IMSS no sirve en estos casos @zoerobledo pic.twitter.com/bDvl2JLFS5 — Martín_Arellano (@Arellano_Mex) September 4, 2025

Alrededor de las 17:00 horas, el periodista informó que había sido trasladado a un hospital del IMSS de Mazatlán, donde fue puesto en una camilla y se le hizo esperar en un pasillo.

En punto de las 17:53 horas Martín Arellano publicó un video de apenas un segundo de duración en el que grabó la vista que tenía desde su camilla. "Desde mi pasillo. Con calidad de urgente", fueron las palabras con las que acompañó su publicación. Ésa fue la última actualización que hizo.

Con calidad de urgente pic.twitter.com/iuQWHvVRHS — Martín_Arellano (@Arellano_Mex) September 4, 2025

Colegas lamentan muerte del periodista

Tras difundirse la noticia sobre el fallecimiento de Martín Arellano, miembros del gremio periodístico mexicano expresaron sus condolencias por el lamentable hecho, a través de mensajes en redes sociales.

"Martín fue más que un periodista: fue un aliado, un amigo y un ser humano solidario, cuya integridad no se doblegaba ante el poder", escribió la periodista Guadalupe Lizárraga, quien afirmó que estará siempre agradecida con él "por sus videos en entrevistas y análisis que fueron clave para que muchos entendieran la complejidad de la injerencia y la desinformación promovida por las mismas autoridades".

"Martín Arellano fue, por años, un gran compañero de esta red social. Comprometido, de izquierda, le dolían las injusticias. Lo recordaré siempre con mucho cariño", expreso el analista político Abraham Mendieta.

Hoy, falleció Martín Arellano Solorio, @Arellano_Mex un comunicador tenaz, valiente y comprometido siempre con la verdad. Falleció de un infarto al corazón en Mazatlán, Sinaloa, donde vivía desde hace años. En lo personal, siempre le estaré agradecida por su voz con firmeza y… pic.twitter.com/wPaEda0pyQ — Guadalupe Lizárraga (@gpelizarraga) September 5, 2025