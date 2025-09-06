El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 10:07 am

Alcalde de Celaya recibe amenazas

Artículos relacionados

El Alcalde de Celaya explicó que tras el hallazgo de las balas aumentó sus medidas de seguridad, pero no ha presentado una denuncia formal porque desconoce quién pueda estar detrás de la amenaza.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, del partido Morena, denunció que enfrenta una una nueva amenaza al frente de su Administración, luego de que sujetos desconocidos dejaran balas cerca de su casa. El Alcalde anunció que aumentó su seguridad personal con apoyo de la Guardia Nacional (GN).

“Hemos tenido presiones, hay muchas formas de presionarnos, pero nosotros no vamos a aceptar ninguna presión; la gente que tenga razón, le vamos a dar razón, y nosotros vamos a hacer lo que nos mandaron”, remarcó el Alcalde morenista.

La declaración de Ramírez Sánchez ocurre luego de que el Alcalde de Salamanca denunciara amenazas por los operativos de seguridad realizados en diversos establecimientos como restaurantes y lugares con venta de alcohol. Al respecto, Ramírez Sánchez recordó que cuando pusieron orden en la Central Camionera y en la Plaza Quinto Sol hubo un episodio similar, pero el ordenamiento continuó.

“Algunos habían cerrado los accesos con paredes y techos. Negociamos, dimos tiempo, pero al final cumplimos con lo que marca Desarrollo Urbano y Fiscalización. Entonces llegaron las amenazas. Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros. A mí, al director de Fiscalización, al de Desarrollo Urbano, por poner un ejemplo. Eso fue hace como dos meses… Nosotros creemos que sí (son de parte de organizaciones criminales), pero puede ser cualquiera, hay muchos intereses”, señaló.

Alcalde de Celaya balas
El Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, del partido Morena, dio a conocer que le dejaron balas cerca de su casa. Imagen Ilustrativa. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro

La aparición de las balas generó desconcierto en el político, quien explicó que aumentó sus medidas de seguridad, pero que no ha presentado una denuncia formal porque desconoce quién pueda estar detrás de la amenaza.

“Regularmente nos ha apoyado siempre Sedena y Guardia Nacional, ellos redoblaron mi vigilancia. El problema es que no se hace la denuncia porque, ¿a quién acusamos de que nos pusieron las balas?”, expresó.

Sánchez aseguró que sabía que se iba a enfrentar a muchos retos al ser Alcalde de Celaya. “La decisión de ser Presidente Municipal de Celaya sabía que iba a haber muchos problemas y estoy decidido a afrontarlos, porque desde un principio lo sabía y hemos hecho cosas buenas en Celaya y empezamos a saber el camino y vamos a seguir haciendo cosas buenas por Celaya”,

El político enfatizó que últimamente no ha habido mayores incidentes. Hasta el momento, no hay detenidos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

2

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol.
3

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
4

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

5

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
6

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Alcalde de Celaya recibe amenazas
7

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
8

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
9

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

10

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
11

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
12

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

13

Los bancos deducen lo poco que dan para pagar SU DEUDA al Fobaproa. No más: Sheinbaum

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
14

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

José Fabián Ramírez, colaborador de la titular de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, falleció la mañana de este viernes en un accidente automovilístico.
15

Un colaborador de Alicia Bárcena muere en accidente; hay otros tres heridos graves

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alcalde de Celaya recibe amenazas
1

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol.
2

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
3

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Rita la pizza frita
4

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

5

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

6

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
7

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
8

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
9

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
10

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?

Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso y de América Móvil, señaló el compromiso de continuar invirtiendo en el país y contribuir con el Plan México.
11

Carlos Slim Domit expresa confianza en Plan México; prevé desarrollo y mayor empleo

Un Tribunal Federal de EU califica como ilegales los aranceles de Trump
12

ENTREVISTA ¬ La izquierda no puede errar, debe servir de contrapeso a Trump: Monedero