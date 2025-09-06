El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

El Alcalde de Celaya explicó que tras el hallazgo de las balas aumentó sus medidas de seguridad, pero no ha presentado una denuncia formal porque desconoce quién pueda estar detrás de la amenaza.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, del partido Morena, denunció que enfrenta una una nueva amenaza al frente de su Administración, luego de que sujetos desconocidos dejaran balas cerca de su casa. El Alcalde anunció que aumentó su seguridad personal con apoyo de la Guardia Nacional (GN).

“Hemos tenido presiones, hay muchas formas de presionarnos, pero nosotros no vamos a aceptar ninguna presión; la gente que tenga razón, le vamos a dar razón, y nosotros vamos a hacer lo que nos mandaron”, remarcó el Alcalde morenista.

La declaración de Ramírez Sánchez ocurre luego de que el Alcalde de Salamanca denunciara amenazas por los operativos de seguridad realizados en diversos establecimientos como restaurantes y lugares con venta de alcohol. Al respecto, Ramírez Sánchez recordó que cuando pusieron orden en la Central Camionera y en la Plaza Quinto Sol hubo un episodio similar, pero el ordenamiento continuó.

“Algunos habían cerrado los accesos con paredes y techos. Negociamos, dimos tiempo, pero al final cumplimos con lo que marca Desarrollo Urbano y Fiscalización. Entonces llegaron las amenazas. Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros. A mí, al director de Fiscalización, al de Desarrollo Urbano, por poner un ejemplo. Eso fue hace como dos meses… Nosotros creemos que sí (son de parte de organizaciones criminales), pero puede ser cualquiera, hay muchos intereses”, señaló.

La aparición de las balas generó desconcierto en el político, quien explicó que aumentó sus medidas de seguridad, pero que no ha presentado una denuncia formal porque desconoce quién pueda estar detrás de la amenaza.

“Regularmente nos ha apoyado siempre Sedena y Guardia Nacional, ellos redoblaron mi vigilancia. El problema es que no se hace la denuncia porque, ¿a quién acusamos de que nos pusieron las balas?”, expresó.

Sánchez aseguró que sabía que se iba a enfrentar a muchos retos al ser Alcalde de Celaya. “La decisión de ser Presidente Municipal de Celaya sabía que iba a haber muchos problemas y estoy decidido a afrontarlos, porque desde un principio lo sabía y hemos hecho cosas buenas en Celaya y empezamos a saber el camino y vamos a seguir haciendo cosas buenas por Celaya”,

El político enfatizó que últimamente no ha habido mayores incidentes. Hasta el momento, no hay detenidos.