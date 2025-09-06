Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol.

Las fuerzas federales realizaron detenciones de empresarios y servidores públicos ligados al huachicol. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a una red de empresarios y servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustibles (MIC), mejor conocido como huachicol, anunció este sábado el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

"Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de Semar, FGR y SSPC detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión", escribió Harfuch en X, antes Twitter.

El funcionario indicó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. "El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del Gobierno Federal", añadió.

Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2025

García Harfuch adelantó que se dará una conferencia de prensa el domingo a las 11:00 horas para conocer los detalles de estas acciones en conjunto.

El pasado 31 de marzo, las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal anunciaron que incautaron 10 millones de litros de diésel ilegal, así como diversas armas de fuego y vehículos en el estado de Tamaulipas.

Con la información recabada de investigaciones de gabinete y campo, las autoridades identificaron un buque que arribó al puerto el 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado.

A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

El primer terreno fue identificado como una empresa de fletes, donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

En el segundo predio, ubicado en el Libramiento, se confiscaron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa, como parte de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el país.