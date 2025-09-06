Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

Las fuerzas federales realizaron detenciones de empresarios y funcionarios públicos ligados al huachicol, entre los que estaría el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, estaría entre los funcionarios y empresarios detenidos por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por su relación con el mercado ilícito de combustibles (MIC), mejor conocido como huachicol.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Farías Laguna fue detenido el pasado martes 2 de septiembre a las 9:45 horas. Aunque la ficha de detención no precisa el sitio en el que fue detenido, detalla que el vicealmirante portaba un pantalón azul marino, camisa con franjas color blancas y azules, zapatos color café y que mide 1.85 metros aproximadamente, cabello oscuro y tez blanca.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció este sábado la detención de una red de empresas y servidores públicos que contaban con órdenes de aprehensión, entre los que estaría Farías Laguna, quien hasta enero pasado se desempeñaba como Comandante de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Antes de asumir el cargo de vicealmirante, Farías se desempeñó como secretario particular del titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, puesto en el que fue señalado de operar una red de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción.

"Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de Semar, FGR y SSPC detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión", escribió Harfuch en X, antes Twitter.

El funcionario indicó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. "El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del Gobierno Federal", añadió.

García Harfuch adelantó que mañana domingo habrá una conferencia de prensa a las 11:00 horas para conocer los detalles de estas acciones en conjunto.

Por su parte, la Semar destacó que las detenciones fueron realizadas "en concordancia con los principios que caracterizan a la presente Administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad; la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones, a fin de garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México".

"La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo", remarcó la Semar en su cuenta de X, antes Twitter.

Fuerzas federales decomisan 10 millones de litros de huachicol

El pasado 31 de marzo, las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal anunciaron que incautaron 10 millones de litros de diésel ilegal, así como diversas armas de fuego y vehículos en el estado de Tamaulipas.

Con la información recabada de investigaciones de gabinete y campo, las autoridades identificaron un buque que arribó al puerto el 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado.

A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

El primer terreno fue identificado como una empresa de fletes, donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

En el segundo predio, ubicado en el Libramiento, se confiscaron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa, como parte de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el país.