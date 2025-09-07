Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sigue ahí

"No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un aviso se sucede con el siguiente. Uno tras otro, cuadra tras cuadra. Los baches, socavones, rupturas de pavimento y demás se han multiplicado en exceso."

Jorge Alberto Gudiño Hernández

07/09/2025 - 12:01 am

Debido a las constantes lluvias, avenidas y calles de la Alcaldía Magdalena Contreras, se han convertido en una zona de baches y hundimientos, poniendo en riesgo a vehículos que transitan en la zona. Foto; Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

Decir que algo sucedió en el milenio pasado suena muy lejano, digamos, pues, que fue hace algunos sexenios. Entré a la prepa y, en consecuencia, comencé a usar transporte público. Recuerdo esos peseros que eran Combis y microbuses sorteando obstáculos por las avenidas. Íbamos rápido, pues no había tanto tráfico y salía temprano hacia la escuela. Era común que se hubieran aprendido los baches y los esquivaban con pericia. Uno de mis vecinos iba a la misma prepa que yo y, cuando había suerte, nos íbamos en su coche. Las burlas eran constantes: le decíamos que parecía querer atinarle a los baches. Con el tiempo, también se los aprendió. Y, si por algo fallaba, no pasaba mucho: eran pequeños, un brinco extra y ya está.

Ahora manejo a diario para llevar a mis hijos a la escuela. Aunque conozco bien el camino, esta ciudad no es amable con sus habitantes. Así que pongo el Waze para utilizar la mejor ruta, aunque implique hacer dibujos extraños por las avenidas y las calles. La aplicación se alimenta de los datos de todos los usuarios. En la medida en la que muchos la tienen activada, se actualizan los datos del tráfico y se calculan nuevas rutas en consecuencia.

Los usuarios también pueden avisar de ciertas cosas: embotellamientos, accidentes, la presencia de la policía, la de algún animal, peligro y, sí, los baches. Antes estas alertas eran poco comunes. Supongo que se debía a que, cuando uno maneja, no anda añadiendo avisos sobre lo que sucede en el camino… salvo que esté detenido. Y cada vez más tiempo nos la pasamos detenidos en el tráfico. Asumo mi responsabilidad como culpable de estos atascos: somos muchos y hemos saturado las vías.

El caso es que, cada tanto, llega un aviso del tipo: “Bache en el camino”. Luego, dos opciones: “Sigue ahí” y “Ya no”, para que uno contribuya a corroborar la existencia del peligro o para negarla. Las negativas llegan, sobre todo, con los avisos de accidentes. Un usuario la marca a determinada hora y otro la retira más tarde.

No sucede así con los baches. Al contrario, éstos se multiplican. No resulta exagerado sostener que un aviso se sucede con el siguiente. Uno tras otro, cuadra tras cuadra. Los baches, socavones, rupturas de pavimento y demás se han multiplicado en exceso.

La explicación de las autoridades es clara: las lluvias reblandecen el pavimento que tiene el desgaste propio de los años. Está la promesa de darle mantenimiento y repavimentar cuando terminen estas lluvias. Es curiosa la promesa del mantenimiento, pues es algo que se ha sabido durante las últimas décadas. Se me ocurre que las heroicas cuadrillas que los reparan no lo han hecho con los mejores materiales o no se ha querido invertir en el cambio a concreto hidráulico: desde el milenio pasado, desde hace muchos sexenios y administraciones. El estado del asfalto en esta ciudad es un reflejo de lo que significan los cuidados paliativos para dejarle el problema a los que vendrán.

Y, claro, estos baches ya no implican un brincoteo y ya está. Cada vez nos enteramos de más personas que revientan sus llantas al menor volantazo.

“Sigue ahí”, aparece en la pantalla. No es pregunta, aunque da la opción de responder. “Sigo aquí”, pienso, mientras se acumulan las horas de tránsito en una ciudad que ya está dando de sí. “Y seguiré”.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández

Jorge Alberto Gudiño Hernández es escritor. Recientemente ha publicado la serie policiaca del excomandante Zuzunaga: “Tus dos muertos”, “Siete son tus razones” y “La velocidad de tu sombra”. Estas novelas se suman a “Los trenes nunca van hacia el este”, “Con amor, tu hija”, “Instrucciones para mudar un pueblo” y “Justo después del miedo”.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

2

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
3

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

4

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

5

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
6

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
7

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
8

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

9

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

10

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

11

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
12

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

13

VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
14

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

15

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
1

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
2

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
3

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
4

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

5

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
6

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
7

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

8

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
9

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

La Ssa inauguró el día de hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas de salud.
10

La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
11

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
12

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas