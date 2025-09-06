Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 3:40 pm

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.

Sudán del Sur aseguró que México había dado garantías de que Jesús Muñoz Gutiérrez no sería sometido a tortura, trato inhumano o enjuiciamiento injusto a su llegada.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- México repatrió a Jesús Muñoz Gutiérrez, un connacional deportado a Sudán del Sur por el Gobierno del republicano Donald Trump, anunció este sábado el país africano.

Muñoz Gutiérrez, detenido el pasado 12 de mayo, fue sentenciado a cadena perpetua por un asesinato en segundo grado en Estados Unidos.

Tras una larga batalla legal, fue deportado desde el estado de Texas a Sudán del Sur el pasado 5 de julio junto con otros siete hombres, una práctica recurrente en la Administración de Trump que defensores de los derechos humanos han condenado.

“Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (…) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales”, había dicho en su momento Tricia McLaughlin, Subsecretaria de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional en Washington.

Embajador de México en Etiopía.
El Embajador mexicano en Etiopía Alejandro Estivill Castro, la autoridad mexicana que recibió a Jesús Muñoz Gutiérrez. foto: X MFAEthiopiaFR

Sudán del Sur aseguró que México había dado garantías de que el ciudadano no sería sometido a tortura, trato inhumano o enjuiciamiento injusto a su llegada.

El Embajador mexicano en Etiopía Alejandro Estivill Castro, recibió la custodia del connacional por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur en un proceso "fluido y ordenado".

La repatriación contó además con la colaboración de la Embajada de México en Etiopía.

Muñoz tiene una condena de 25 años de prisión por asesinato de segundo grado en Hillsborough Country, Florida. De acuerdo con la Justicia estadounidense, era un miembro de la pandilla Brown Pride.

