Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas

Como resultado de diversas operaciones ejecutadas en el Edomex, autoridades federales y estatales lograron la captura de nueve personas señaladas por homicidio, extorsión y otros delitos.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades federales y estatales, detuvieron en el municipio de Coacalco, Estado de México (Edomex), a nueve personas consideradas generadoras de violencia y presuntos integrantes de un grupo delictivo del estado de Jalisco.

Los implicados son señalados por la comisión de diversos delitos relacionados con el homicidio, extorsión, robo de vehículos y contra la salud. Su detención es el resultado de las acciones llevadas a cabo en el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuya labor de inteligencia y coordinación arrojó líneas de investigación para darle seguimiento a las actividades ilícitas de este grupo criminal.

El operativo se saldó con la detención de Rubén “N” alias “Tío” de 52 años, identificado como objetivo prioritario; Juana “N” y Yutlleli “N”, posibles operadoras del grupo delictivo; David “N” de 25 años; Andrea “N” alias “Anita”, posible operadora financiera; Yuliana “N” alias “Yuli”, probablemente la encargada de la red de enlace y actividades de logística del grupo criminal; Vania “N”, Julio “N” alias “Voltios” y Roberto “N” alias “Grillo”.

Fueron decomisados, también, tres vehículos, bolsas y envoltorios con características propias de la mariguana y cocaína, así como armas de diferentes calibres.

Gracias a la labor de inteligencia desarrollada, fue posible identificar los puntos donde estas personas realizaban sus actividades. Fue así que se pusieron en marcha despliegues preventivos en el municipio de Coacalco en las colonias Villa de las Flores, Fraccionamiento Bosques del Valle, Fraccionamiento Los Héroes Coacalco, colonia El Laurel, Bosques del Valle, así como en el municipio de Melchor Ocampo en el conjunto Urbano Álamos III.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente donde se les hizo saber los derechos que la ley otorga.

La SSPC llevó a cabo este operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Fiscalía General de Justiciad del Estado de México (FGJEM), instituciones que refrendaron su compromiso para trabajar de manera coordina y en estrecha cooperación con autoridades locales para detener a generadores de violencia que perturban la paz de los habitantes del país.

la Secretaría de Seguridad del Estado de México recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a disposición de todos los ciudadanos y funcionan las 24 horas del día. También se puede contactar, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.