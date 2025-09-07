La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas

Bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, la Semana Nacional de Salud Pública 2025 prevé lanzar miles de acciones preventivas entre la población y se propone alcanzar, al menos, a un universo de 20 millones de personas por todo el país.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) inauguró hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas. Esta jornada se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre con la colaboración de instituciones federales, estatales, municipales y organismos internacionales.

Desde el municipio de Chalco, en el Estado de México, el Secretario de Salud, David Kershenobich, refirió que “hablar de una República sana no es un eslogan, es un compromiso real. Significa prevenir antes que lamentar, detectar a tiempo enfermedades como la diabetes o la hipertensión y garantizar que cada niña, niño, joven o adulto pueda vivir con calidad y dignidad, sin reducir años de vida por falta de atención temprana”.

Kersenobich explicó que la SNSP 2025 tiene como base la ejecución de cinco puntos clave:

Prevención y control de enfermedades para identificar riesgos a la salud.

Acciones de intervención a la salud en etapas tempranas, en niñas, niños y adolescentes, en embarazos.

Atención a determinantes de la salud, como la calidad del agua y la educación.

Cuidado de la salud mental.

Participación comunitaria y promoción de entornos saludables.

#ComunicadoSalud Inicia la Semana Nacional de Salud Pública 2025: “Unidos por tu salud, construyendo bienestar” ➡️ https://t.co/L9UtYruGyS pic.twitter.com/NoIWC53Xau — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2025

El mensaje que las autoridades de los tres niveles de Gobierno desean transmitir entre la población mexicana es a llevar a cabo acciones de cuidado colectivo y de corresponsabilidad social

“La salud empieza en la casa, se fortalece en la comunidad y se garantiza con políticas públicas sólidas, por eso esta Semana Nacional de Salud Pública 2025, es también un recordatorio que esta es una tarea compartida y es un llamado a la corresponsabilidad y la solidaridad”, afirmó el Secretario.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, fue enfático al decir que la salud pública es una tarea social que todas y todos los mexicanos deben construir diariamente.

López Elizalde ejemplificó la labor social que implica la salud pública de esta manera: "una vecina que da clases gratuitas de activación física; alguien que recupera nuestras raíces alimentarias; una persona que crea un gimnasio en un baldío para alejar a los jóvenes de las drogas; el personal de salud en su labor diaria, o las y los profesores que piden a sus alumnos dejar el refresco y tomar agua".

¡Arranca la Semana Nacional de Salud Pública 2025! Desde Chalco, Estado de México, el Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, subrayó que el cuidado de la salud de las y los mexicanos es responsabilidad de todas y todos. pic.twitter.com/T5wdIS6S9E — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2025

En su momento el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó a priorizar la prevención para evitar la carga de enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de la población.

Destacó el hecho de que con la presente Administración federal, se han impulsado estrategias que involucran a las y los mexicanos, como el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), que ha sumado a 4.5 millones de trabajadores, logrando reducir a más de la mitad los accidentes laborales.

Zoé Robledo mencionó el programa "Vive saludable, vive feliz", que contempla visitas de personal de salud a 90 mil primarias públicas para revisar peso, talla, agudeza visual y salud bucal de 13 millones de niñas y niños.

"Se ha atendido a cinco millones, entregado 38 mil lentes gratuitos en colaboración con fundaciones y canalizado a 200 mil menores a Unidades de Medicina Familiar (UMF) para tratamiento oportuno de obesidad y otros padecimientos", subrayó.

¡Acciones que se traduzcan en mejorar la calidad de vida! Ese es el compromiso de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, al encabezar el arranque de esta jornada que llegará a las 32 entidades del país. pic.twitter.com/xIUV2drxJL — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2025

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez; el director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán; el subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, Ruy López Ridaura; la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera; la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez; el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, José Moya Medina y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en México, Fernando Carrera Castro.

Por último, el comunicado oficial de esta iniciativa de salud enfatiza la importancia de la SNSP 2025 pues "representa una oportunidad para consolidar una cultura de prevención y cuidado colectivo, con el compromiso de garantizar que la salud de cada persona sea una prioridad compartida en México".