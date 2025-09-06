Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 5:18 pm

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Un ciclista halló a una bebé que fue abandonada en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero; la menor fue atendida y llevada a un hospital donde se le diagnosticó estable.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Un nuevo caso de abandono de un recién nacido se registró en la Ciudad de México, ahora en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde una bebé fue hallada en calles de la demarcación por una persona que circulaba en su bicicleta.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), el hecho ocurrió en la colonia Industrial, donde un ciclista que transitaba por la zona alertó sobre la presencia de la menor, a la que escuchó llorar.

Tras dar aviso a las autoridades, elementos de la SSC-CdMx se trasladaron hasta la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, donde confirmaron el reporte y observaron a la bebé abandonada, la cual estaba envuelta en una chamarra de color rojo que presentaba manchas de sangre.

"De inmediato [los uniformados] solicitaron los servicios de emergencia para brindar la atención necesaria a la pequeña, en tanto, con mucho cuidado la protegieron del frío y uno de los efectivos la abrazó para brindarle calor y mitigar su llanto", indicó la dependencia capitalina.

La SSC-CdMx detalló que, tras arribar al lugar de los hechos, el cuerpo de paramédicos hizo una revisión de la recién nacida para luego trasladarla a un hospital de la zona, donde se le diagnosticó con "aproximadamente 25 semanas de gestación, pretérmino extremo, síndrome de dificultad respiratoria, riesgo de sepsis por parto, en estado grave, pero estable".

Por último, la Secretaría informó que ya se lleva a cabo un análisis de las cámaras de videovigilancia de las cercanías para localizar a los padres de la menor. Asimismo, se dio parte de lo ocurrido al Ministerio Público para continuar con las debidas averiguaciones y poner en resguardo a la bebé.

Este caso se suma a otros recientes que han ocurrido en la CdMx; por ejemplo, el 24 de agosto, elementos de la propia dependencia capitalina rescataron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Las personas que habrían dejado al menor fueron detenidas posteriormente.

Otro hallazgo tuvo lugar un día después, el 25 de agosto, cuando un recién nacido fue encontrado en presunto estado de abandono al interior de un sanitario público de la estación UAM-I, perteneciente a la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

