El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 8:49 pm

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.

Si viajarás por el AICM, toma precauciones, ya que dos accesos de la Terminal 1 se encuentran cerrados por obras de mantenimiento. Acá te decimos cuáles y qué otros siguen abiertos.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó sobre el cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación y mantenimiento en la terminal número uno de este aeropuerto, las cuales se realizan con motivo del Mundial de Futbol 2026.

El AICM aseguró que los servicios de operación de esta terminal seguirán operando con normalidad sin que ello implique la afectación de los aterrizajes y despegues de aeronaves, por lo que no se prevén retrasos en las áreas de operación.

Estos trabajos de mantenimiento iniciaron en abril del presente año con motivo de las remodelaciones y adecuaciones que tendrá que hacer el AICM para el evento deportivo cuya inauguración se llevará a cabo en la Ciudad de México.

¿En qué consistirán las remodelaciones?

Los trabajos a realizar comprenden, entre otros:

  • Cambio de pisos y plafones.
  • Reemplazamiento de luminaria.
  • Sustitución de mobiliario.
  • Pintura.
  • Reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

¿Qué otras obras se contemplan en el AICM?

Además del cierre de los accesos 1 y 2 de la terminal del aeropuerto, las autoridades señalaron que también se realizarán trabajos de mantenimiento en el módulo cinco de la misma terminal que comprende las posiciones de embarque de la 25 a 28 para el despacho de los aviones nacionales e internacionales.

Accesos disponibles

Las autoridades indicaron que durante las obras de mantenimiento los accesos a la terminal 1 serán exclusivamente por las puertas 3 a la 10.

Estas obras comenzaron el pasado 27 de agosto, día en que concluyeron los trabajos de remodelación del módulo 11 de la misma terminal que abarcaron la zona de espera de las puertas 29 a 36, correspondientes a los vuelos internacionales del AICM.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades aeroportuarias indicaron que "estos trabajos forman parte de la remodelación integral del aeropuerto puesta en marcha por la Secretaría de Marina a través del grupo aeroportuario Marina y que forma parte del compromiso número 87 del gobierno de la presidenta de México".

Aspecto de los trabajos de remodelación en la spuertas 1 y 2 del AICM. Foto: @AICM_mx

Aún cuando fue indicado el día de arranque de estas obras, no se detalló información relativa a la conclusión de las mismas.

