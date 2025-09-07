Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

El Presidente Trump volvió a generar controversia pública al hacer una publicación en X particularmente amenazante contra la ciudad de Chicago; ante ello, miles salieron a las calles para protestar contra sus políticas de seguridad.

Ciudad de México/Los Ángeles, 06 de septiembre (SinEmbargo/La Opinión).- El Presidente Donald Trump publicó hoy una imagen suya creada por inteligencia artificial frente al horizonte de Chicago, con helicópteros, llamas y la frase “Chipocalypse Now”.

La publicación del Presidente parece amenazar a Chicago con tropas y deportaciones, lo que provocó la reacción de los líderes demócratas en Illinois.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana [...] Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, dice la publicación del Presidente en Truth Social, que parece hacer referencia a la película de 1979 Apocalypse Now, que retrata la guerra de Estados Unidos en Vietnam.

La publicación también parecía hacer referencia a una orden ejecutiva que Trump firmó el viernes, que rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al Secretario de Defensa como Secretario de Guerra.

Publicación desata reacciones

La imagen difundida por Trump no tardó en causar múltiples reacciones por parte de personajes del Partido Demócrata, incluido el Gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien calificó la publicación como “anormal”.

“El Presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal”, escribió Pritzker en X. “Donald Trump no es un dictador, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”, añadió.

También el Alcalde de Chicago se pronunció en contra del Presidente de EU. Brandon Johnson escribió: "Las amenazas del Presidente están por debajo del honor de nuestra nación, pero la realidad es que quiere ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución".

"Debemos defender nuestra democracia de este autoritarismo protegiéndonos unos a otros y protegiendo a Chicago de Donald Trump", apuntó.

Más tarde, el mismo Johnson difundió imágenes de la marcha realizada este sábado en contra de Trump donde se mostraba la diversidad de la ciudad.

"Chicago: la ciudad más grandiosa del mundo", afirmó desde su cuenta de X.

Políticos y personajes relevantes en EU también mostraron su disgusto contra el mensaje de Trump y la ofensiva imagen con la que lo acompañó.

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y nominada demócrata a la Presidencia de su país en 2016, planteó que "no es normal que un Presidente estadounidense envíe tropas a ciudades estadounidenses en tiempos de paz.

"Chicago, documenta lo que ves y alza la voz por Estados Unidos", pidió en sus redes sociales.

A su vez, la organización de veteranos de guerra VoteVets, que reúne a 1.5 millones de veteranos, familias y simpatizantes, expresó su indignación:

"Esta mañana, Trump publicó una ficción de fans de IA que presenta a Chicago como una 'zona de guerra', adoptando el lenguaje escalofriante del autoritarismo. Admite abiertamente que enviar a la Guardia Nacional es para las deportaciones de ICE, no para combatir la delincuencia, declarando así la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es normal", planteó.

La Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se unió a la ola de protestas. La ciudad angelina, la más grande de California, ha sufrido también por las arremetidas de Trump contra los migrantes y fue la primera a la que el Presidente estadounidense envió la Guardia Nacional.

Karen Bass calificó el mensaje de Trump como "repugnante".

"El despliegue de fuerzas militares contra ciudades estadounidenses es repugnante, incorrecto e ilegal. Lo intentaron en Los Ángeles, pero nos mantuvimos firmes. Sé que Chicago también lo hará. No podrán ganar si permanecemos unidos", dijo la Alcaldesa angelina.

Trump concita el repudio social en Washington

Hoy mismo, miles de personas de todas las edades, géneros y clases sociales participaron en una marcha efectuada en Washington a través de la cual le exigieron al Presidente Donald Trump devolverle el control de la seguridad a la Alcaldesa Muriel Bowser y sacar de la capital a la Guardia Nacional.

A inicios del mes pasado, el Presidente Donald Trump reconoció estar preocupado por la situación de presunta violencia que prevalecía en la capital del país y decidió echar mano de la Guardia Nacional, así como de integrantes de otras agencias federales con el objetivo de que patrullaran las calles para detener a personas consideradas peligrosas y ligadas al crimen organizado.

Después de algunos días, el republicano de 79 años compartió su beneplácito de haber reducido el presunto índice de delitos que antes se llevaban a cabo casi de manera inmune.

Sin embargo, cuando se pensaba que desplazaría a los militares hacia otros lugares como Nueva Orleans o Chicago para replicar su estrategia de seguridad, sorprendió un anuncio de extender, por lo menos hasta noviembre, el control militar en la capital de la nación.

A través de un comunicado, la Liga de Votantes por la Conservación, repudió la orden del mandatario de la nación de haber prolongado la militarización de la Washington D.C., la cual exige concluir.

“La capital de nuestra nación es un lugar que la gente llama hogar, no una zona militarizada. Exigimos que Trump ponga fin a la toma de control de Washington D. C. y pedimos al Congreso que finalmente le otorgue a Washington D. C. la categoría de estado que le corresponde”, señala parte de la misiva compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Convencidos de que la presencia de la Guardia Nacional envía una señal de falsa ingobernabilidad de la ciudad y además resulta incómoda, numerosos grupos de personas marcharon desde el Parque Malcolm X hasta el Parque Lafayette portando pancartas y emitiendo gritos condenando el posicionamiento asumido por el hombre que gobierna la Casa Blanca.

No obstante, el repudio de los manifestantes está lejos de convencer a Trump de renunciar a su idea de mantener seguras a las calles de Washington.

De hecho, Brian Kemp, Gobernador republicano del estado de Georgia, anunció que enviará un contingente de más de 300 miembros de su Guardia Nacional para reforzar el proyecto del jefe la nación.