El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 9:44 pm

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.

La recuperación de los niveles de agua del Sistema Cutzamala, encargado de suministrar el vital líquido al Valle de México, alcanzaron cifras récord que contrastan con la situación de sequía y desabasto que se vivió en 2024. 

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años. Las abundantes lluvias que han ocurrido en lo que va del 2025 han propiciado que los embalses de este sistema se ubiquen en un 74.88 por ciento con 585 millones 924 mil metros cúbicos.

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 15 de mayo al 3 de septiembre, el Cutzamala ha captado 198 millones 586 mil metros cúbicos de líquido, lo que ha implicado un récord de precipitaciones de los últimos años.

La dependencia indicó que esta cifra representa el mejor arranque de septiembre desde 2019, superando el promedio histórico del sistema, que es de 73 por ciento. Detalló que esto representa 10 puntos por encima del nivel con el que concluyó la temporada de lluvias en octubre de 2024, cuando apenas alcanzó 66.72 por ciento

Conagua indicó de los niveles favorables en que se encuentran en este momento las tres principales presas que conforman el Sistema Cutzamala: Valle de Bravo cuenta con 80.86 por ciento de almacenamiento; Villa Victoria con 69.13 por ciento y El Bosque con 68.48 por ciento.

Los embalses del sistema esperan aún más lluvias, por lo que podía alcanzarse una recuperación del vital líquido aún mayor. Foto: Captura de pantalla

Efraín Morales López, Director General de Conagua apuntó el contraste de esta situación con la de junio de 2024, cuando el Cutzamala cayó a 26.01%, su nivel más bajo en la historia reciente, cercano al punto crítico de desabasto.

Continuarán las lluvias en la CdMx

Por otro lado, el funcionario federal indicó que se esperan todavía más lluvias en la capital del país "por lo que aún hay margen para captar más agua y asegurar el líquido para la Ciudad de México y los municipios del Valle de México, incluso hasta 2026. En un escenario optimista el sistema podría cerrar el año con niveles cercanos al 85% de almacenamiento", apuntó.

El Sistema Cutzamala es de gran importancia para la Ciudad de México y los municipios del área metropolitana del Valle de México, pues se encarga de abastecer entre el 20 por ciento y 25 por ciento del agua potable que las y los capitalinos reciben.

Por otro lado, la llegada de la onda tropical número 31 a la península de Yucatán incrementará la probabilidad de lluvias en esa región y el sureste del país.

