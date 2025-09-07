VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

En una entrevista radiofónica, la Ministra Loretta Ortiz habló sobre la disminución a los sueldos de quienes conforman la SCJN, e insinuó que debería ganar más de los 137 mil pesos mensuales que le corresponden.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Loretta Ortiz Ahlf, quien el 1 de septiembre protestó como una de las ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su descontento por el sueldo que recibirá desde ahora pues, a su parecer, si bien está de acuerdo en ganar menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum, debería percibir más de los 137 mil pesos mensuales que le corresponden.

“Nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte”, afirmó Ortiz al hablar sobre la diminución que se hizo a su sueldo, en una entrevista que sostuvo con el conductor Javier Risco para el programa "Fórmula Noticias" de la emisora Radio Fórmula.

En el programa, la Ministra señaló que debido al ajuste en el salario de quienes integran la SCJN, ahora ganará casi lo mismo que su secretaria particular, quien ganará 110 mil pesos mensuales, lo cual, desde su punto de vista, no es justo, ya que sus labores no son las mismas.

"Yo voy a ganar 137 mil pesos. O sea, no es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de una Ministra de la Suprema Corte", indicó la juzgadora, quien comentó que los salarios deberían ser equivalentes a las labores realizadas dentro de la Corte. "A trabajo igual, igual salario", expresó.

Austeridad debe ser bien entendida: Ministra

Por otra parte, Loretta Ortiz también defendió que la austeridad debe ser bien entendida por la ciudadanía y la comentocracia, destacando que no realiza gastos superfluos con recursos públicos y que utiliza sus ingresos personales para cubrir sus necesidades.

Loretta Ortiz ya se está quejando del nuevo sueldo como ministra, no acepta ganar igual que su secretaria particular ni que no pueda ir al Au pied de Cochon 😂#SCJN pic.twitter.com/8rLzca9Db9 — Francia Gyr (@GyrFrance) September 7, 2025

“No hago gastos superfluos con el recurso público, sino con mi propio dinero”, enfatizó al revelar que ella percibe dos pensiones, mismas que le son más que suficientes para viajes, comidas y otras cuestiones.

"Yo tengo ya mi pensión del Seguro Social, porque tienes aquí a una Ministra de 70 años [...] y la otra, la pensión que estoy recibiendo porque falleció mi esposo, que era José Agustín Ortiz Pinchetti", dijo en el programa radiofónico.

La declaración de Ortiz se da en el contexto de un plan de austeridad anunciado por el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el pasado 3 de septiembre. Este plan busca ajustar los sueldos de los ministros para cumplir con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Según información oficial, el sueldo de Aguilar se fijó en 137 mil 582 pesos mensuales netos, mientras que otras ministras, como Lenia Batres, perciben incluso menos al devolver parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación.

La queja de Ortiz generó reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron su postura, sugiriendo que, de no estar conforme, podría renunciar. “¡Pues que renuncie!”, escribió un usuario en X (antes Twitter) el 6 de septiembre, acompañando el mensaje con un enlace a la nota de Radio Fórmula.