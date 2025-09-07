VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 10:18 pm

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo

Artículos relacionados

En una entrevista radiofónica, la Ministra Loretta Ortiz habló sobre la disminución a los sueldos de quienes conforman la SCJN, e insinuó que debería ganar más de los 137 mil pesos mensuales que le corresponden.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Loretta Ortiz Ahlf, quien el 1 de septiembre protestó como una de las ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su descontento por el sueldo que recibirá desde ahora pues, a su parecer, si bien está de acuerdo en ganar menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum, debería percibir más de los 137 mil pesos mensuales que le corresponden.

“Nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte”, afirmó Ortiz al hablar sobre la diminución que se hizo a su sueldo, en una entrevista que sostuvo con el conductor Javier Risco para el programa "Fórmula Noticias" de la emisora Radio Fórmula.

En el programa, la Ministra señaló que debido al ajuste en el salario de quienes integran la SCJN, ahora ganará casi lo mismo que su secretaria particular, quien ganará 110 mil pesos mensuales, lo cual, desde su punto de vista, no es justo, ya que sus labores no son las mismas.

"Yo voy a ganar 137 mil pesos. O sea, no es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de una Ministra de la Suprema Corte", indicó la juzgadora, quien comentó que los salarios deberían ser equivalentes a las labores realizadas dentro de la Corte. "A trabajo igual, igual salario", expresó.

Austeridad debe ser bien entendida: Ministra

Por otra parte, Loretta Ortiz también defendió que la austeridad debe ser bien entendida por la ciudadanía y la comentocracia, destacando que no realiza gastos superfluos con recursos públicos y que utiliza sus ingresos personales para cubrir sus necesidades.

“No hago gastos superfluos con el recurso público, sino con mi propio dinero”, enfatizó al revelar que ella percibe dos pensiones, mismas que le son más que suficientes para viajes, comidas y otras cuestiones.

"Yo tengo ya mi pensión del Seguro Social, porque tienes aquí a una Ministra de 70 años [...] y la otra, la pensión que estoy recibiendo porque falleció mi esposo, que era José Agustín Ortiz Pinchetti", dijo en el programa radiofónico.

La declaración de Ortiz se da en el contexto de un plan de austeridad anunciado por el Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el pasado 3 de septiembre. Este plan busca ajustar los sueldos de los ministros para cumplir con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Según información oficial, el sueldo de Aguilar se fijó en 137 mil 582 pesos mensuales netos, mientras que otras ministras, como Lenia Batres, perciben incluso menos al devolver parte de sus ingresos a la Tesorería de la Federación.

La queja de Ortiz generó reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron su postura, sugiriendo que, de no estar conforme, podría renunciar. “¡Pues que renuncie!”, escribió un usuario en X (antes Twitter) el 6 de septiembre, acompañando el mensaje con un enlace a la nota de Radio Fórmula.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

2

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

3

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
4

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

5

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

6

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
7

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
8

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
9

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
10

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
11

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.
12

Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump

13

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
14

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
15

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
1

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
3

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

4

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
5

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
6

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

7

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
8

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

La Ssa inauguró el día de hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas de salud.
9

La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
10

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
11

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.
12

Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump