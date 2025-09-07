Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 10:29 pm

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.

Artículos relacionados

Entre los 475 trabajadores migrantes detenidos en Ellabell, Georgia, figuran 23 mexicanos que serán repatriados a suelo mexicano. 

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Consulado General de México en Atlanta dio a conocer que presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos el pasado jueves 4 de septiembre en Ellabell, Georgia.

Las autoridades migratorias estadounidenses llevaron a cabo un operativo dicho día en una planta de baterías de Hyundai-LG que se encuentra en construcción, lo que arrojó un saldo de 475 trabajadores migrantes detenidos.

La dependencia diplomática en Atlanta dijo que los mexicanos detenidos fueron llevados al centro de detención de Folkston, ubicado a casi 480 kilómetros al sur de Atlanta. Los funcionarios consulares arribaron a este centro para brindar sus servicios y orientar a los paisanos, además de verificar el estado de salud de las personas detenidas y garantizar el respeto a sus derechos.

La representación consular informó que la mayoría de los connacionales optó por firmar la salida voluntaria del país, por lo que se espera que en los próximos días sean repatriados a México. Los funcionarios indicaron que mantendrán el contacto con las familias de los connacionales para dar continuidad a este caso.

Esta redada fue calificada como uno de los operativos que se ha saldado con el mayor número de migrantes detenidos. De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los detenidos en esta operación provienen de Corea del Sur.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el operativo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones sobre presuntas violaciones a las leyes laborales y migratorias en la construcción de la planta.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
1

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

2

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

3

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
4

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

5

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

6

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
7

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
8

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
9

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
10

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Consejaras y consejeros del IECM ganan más que la Jefa de Gobierno Clara Brugada en 2025.
11

Consejeros locales ganan como reyes. En cuatro estados sus "INES" están por quebrar

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.
12

Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump

13

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
14

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
15

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
1

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
3

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

4

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
5

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
6

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

7

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
8

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

La Ssa inauguró el día de hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas de salud.
9

La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas

Ciclista encuentra a bebé abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero
10

Una bebé es abandonada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; es hallada por un ciclista

La SSPC detuvo el día de hoy en el municipio de Coacalco, Estado de México, a nueve personas consideradas generadoras de violencia; autos, armas decomisadas.
11

Autoridades detienen a 9 por homicidio y extorsión en el Edomex; les aseguran armas

México repatria a connacional deportado a Sudán del Sur por Gobierno de Trump.
12

Sudán del Sur repatria a México a ciudadano deportado por la administración de Trump