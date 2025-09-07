Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

Entre los 475 trabajadores migrantes detenidos en Ellabell, Georgia, figuran 23 mexicanos que serán repatriados a suelo mexicano.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Consulado General de México en Atlanta dio a conocer que presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos el pasado jueves 4 de septiembre en Ellabell, Georgia.

Las autoridades migratorias estadounidenses llevaron a cabo un operativo dicho día en una planta de baterías de Hyundai-LG que se encuentra en construcción, lo que arrojó un saldo de 475 trabajadores migrantes detenidos.

La dependencia diplomática en Atlanta dijo que los mexicanos detenidos fueron llevados al centro de detención de Folkston, ubicado a casi 480 kilómetros al sur de Atlanta. Los funcionarios consulares arribaron a este centro para brindar sus servicios y orientar a los paisanos, además de verificar el estado de salud de las personas detenidas y garantizar el respeto a sus derechos.

Actualización sobre el operativo en Ellabell, Georgia. Con relación al operativo realizado el pasado jueves 4 de septiembre por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en la planta de Ellabell, Georgia, el Consulado General de México en Atlanta informa: — Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) September 6, 2025

La representación consular informó que la mayoría de los connacionales optó por firmar la salida voluntaria del país, por lo que se espera que en los próximos días sean repatriados a México. Los funcionarios indicaron que mantendrán el contacto con las familias de los connacionales para dar continuidad a este caso.

Esta redada fue calificada como uno de los operativos que se ha saldado con el mayor número de migrantes detenidos. De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los detenidos en esta operación provienen de Corea del Sur.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el operativo se llevó a cabo en el marco de las investigaciones sobre presuntas violaciones a las leyes laborales y migratorias en la construcción de la planta.