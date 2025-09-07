Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

Desde Monterrey, donde encabezó un evento de rendición de cuentas con motivo de su primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo iniciará el martes 9 de septiembre.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo 9 de septiembre arrancará la construcción del tren de pasajeros que transitará desde Saltillo, Coahuila, con destino a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este nuevo proyecto pasará por Monterrey, Nuevo León y se espera que detone el desarrollo regional al unir el centro con el norte del país.

Desde la macroplaza de la capital neolonesa, donde la mandataria federal encabezó un evento para rendir cuentas ante la sociedad regiomontana con motivo de su primer Informe de Gobierno, remarcó la importancia de este nuevo proyecto que brindará oportunidades de desarrollo regional. En este sentido, destacó lo siguiente:

"El tren de pasajeros es muy importante, el de carga también, pero el de pasajeros es muy importante, une comunidades, potencia el desarrollo regional, porque ahí donde hay una estación de ferrocarril, ahí hay desarrollo económico local; además, une estados y en este caso une al centro del país con el norte del país, por eso estamos empeñados en construir este tren de pasajeros, es una de las obras más importantes para Nuevo León”.

Al ahondar en el tema del desarrollo regional de esta parte del país, Sheinbaum Pardo informó que en Nuevo León un millón 416 mil 929 personas reciben de manera directa algún Programa para el Bienestar a través de una inversión anual de 27 mil 365 millones de pesos.

A la par de esta obra, la titular del Ejecutivo notificó del avance de otros proyectos públicos para cubrir diversas necesidades de la población de esta entidad. Destacó la construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Nicolás de los Garza, de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un Hospital Regional, dos planteles de Educación Media Superior del Sistema Nacional de Bachillerato(SNB) y Centros LIBRE para atender mujeres víctimas de violencia en todos los municipios.